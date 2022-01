Galapagos benoemt Paul Stoffels tot Chief Executive Officer

English Dutch

Volgt huidige Chief Executive Officer en mede oprichter Onno van de Stolpe op, na geplande pensionering

Erkend e , inspirerende leider in de industrie met uitzonderlijke R&D en wereldwijde leidinggevende ervaring, met sterke focus op h et opleveren van innovatieve medicijnen voor patiënten

Uitstekende staat van dienst van versnelde productontwikkeling in biotech en farma door strategische acquisities en partnerschappen

Mechelen, België; 26 januari 2022, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) is verheugd per 1 april 2022 de benoeming van Dr. Paul Stoffels als Chief Executive Officer (CEO) aan te kondigen. Dr. Stoffels heeft een indrukwekkend trackrecord van successen in onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen en een ongeëvenaarde ervaring in de biotechnologie en farmaceutische industrie in verschillende rollen en therapeutische gebieden.

“Na een rigoureus selectieproces zijn we zeer verheugd om Paul aan te kondigen als onze volgende CEO. Gezien zijn uitzonderlijke wetenschappelijke en bestuurlijke ervaring, uitgebreide netwerk en zijn inzicht in de assets en het potentieel van Galapagos, zijn wij ervan overtuigd dat Paul op unieke wijze gekwalificeerd is om Galapagos te leiden,” aldus Dr. Raj Parekh, voorzitter van Galapagos. “We willen onze dankbaarheid en diepe waardering uitspreken voor Onno, die Galapagos in 1999 heeft opgericht en het bedrijf onvermoeibaar heeft uitgebouwd tot een onafhankelijk, volledig geïntegreerd Europees biotechnologiebedrijf met een gedifferentieerde pijplijn en een eerste product op de markt.”

Onno van de Stolpe, aftredend CEO en medeoprichter van Galapagos, voegt hieraan toe: “Mijn 23 jaar aan het roer van dit bedrijf is een ongelooflijk parcours geweest, en ik zou niet meer vereerd kunnen zijn om het stokje over te dragen aan Paul. Als medeoprichter en bestuurslid in de beginjaren, begrijpt Paul onze roots en wie we vandaag zijn. Ik ben ervan overtuigd dat Pauls strategisch en inspirerend leiderschap, evenals zijn diepgaande kennis over de sector en Galapagos, hem de juiste volgende CEO maken om waarde te creëren voor alle stakeholders, inclusief investeerders, aandeelhouders en patiënten.”

Dr. Paul Stoffels gaf het volgende commentaar: “Ik was nauw betrokken bij de oprichting van Galapagos door Crucell en Tibotec in 1999, en heb het bedrijf gevolgd terwijl het uitgroeide tot het volwaardige biofarmaceutisch bedrijf dat het nu is. Ik voel me aangetrokken tot de ondernemende cultuur en het niet-aflatende streven naar innovatie bij Galapagos, de sterke R&D-capaciteiten en de groeiende commerciële footprint. Gesteund door een sterke financiële basis en de strategische samenwerking met Gilead, ben ik overtuigd van het uniek potentieel van Galapagos, en ik ben verheugd en vereerd om deze rol op mij te nemen. Ik wil mijn respect en waardering uitspreken voor Onno, die Galapagos met succes van start-up tot een onafhankelijk, gevestigd beursgenoteerd bedrijf heeft gebracht. Ik ben vastbesloten om trouw te blijven aan de missie van het bedrijf om nieuwe werkingsmechanismen van geneesmiddelen naar patiënten te brengen die nieuwe behandelingsopties nodig hebben.”

Hiervoor was Paul Vice Chairman van het Executive Committee en Chief Scientific Officer van J&J, waar hij aan het hoofd stond van de onderzoeks- en productpijplijn van het bedrijf. In die positie stelde hij de innovatieagenda op voor het hele bedrijf en ontdekte en ontwikkelde hij transformerende oplossingen voor de gezondheidszorg waaronder recentelijk, binnen recordtijd, een single-shot COVID-19-vaccin. Hieraan voorafgaand was hij wereldwijd Chairman Pharmaceuticals van J&J, dat onder zijn leiding de productpijplijn aanzienlijk verjongde en een transformationeel R&D-model invoerde, wat resulteerde in de lancering van 25 innovatieve geneesmiddelen over de hele wereld. Hij trad in dienst bij J&J in 2002, bij de overname van Virco en Tibotec, waar hij respectievelijk CEO en voorzitter was en aan het roer stond van de ontwikkeling van verscheidene baanbrekende producten voor de behandeling van HIV. Galapagos is opgericht in 1999 als een joint venture tussen Crucell en Tibotec. Paul maakte deel uit van de raad van bestuur van Galapagos tot 2002.

Paul studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Diepenbeek en de Universiteit van Antwerpen in België en Infectieziekten en Tropische Geneeskunde aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen, België.

Na een overgangsperiode waarin Onno zijn activiteiten overdraagt, zal Paul Stoffels* op 1 april 2022 volledig de functie van CEO overnemen.

Over Galapagos

Galapagos NV ontdekt, ontwikkelt en commercialiseert geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma's tot en met fase 3-studies over ontstekingsziekten, fibrose en andere indicaties. Onze ambitie is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve geneesmiddelen. Meer informatie op www.glpg.com.

*Stoffels IMC BV, vertegenwoordigd door Paul Stoffels

Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake marktmisbruik (verordening marktmisbruik).

