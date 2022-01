PHARMAGEST INTERACTIVE : Bilan semestriel S2 2021 du contrat de liquidité

Villers-lès-Nancy, le 26 janvier 2022 - 18h (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

BILAN SEMESTRIEL S2-2021 DU CONTRAT DE LIQUIDITE

CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société PHARMAGEST INTERACTIVE à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 1590

- Solde en espèces : 278 775,56 €.

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 37 328 titres 3 492 141,83 € 1 531 transactions VENTE 38 531 titres 3 609 232,47 € 1 773 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 2793

- Solde en espèces : 161 684,90 €.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d’actions : 2219

- Solde en espèces : 50 000,00 €.

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 relative au renouvellement des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, lesquelles dispositions se substituent à la précédente Décision de l’AMF n° 2018-01.

