Claus Jensen træder ud af Vestjysk Bank A/S bestyrelse.

I forbindelse med Claus Jensens tiltræden som formand for bestyrelsen i Arbejdernes Landsbank A/S, har Claus Jensen meddelt Vestjysk Bank A/S, at han ønsker at trække sig fra bestyrelsen i Vestjysk Bank A/S.

Dette betyder, at Claus Jensen ikke genopstiller til bestyrelsen i Vestjysk Bank A/S på den ordinære generalforsamling, der afholdes 7. marts 2022.





