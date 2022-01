English Danish

27. januar 2022

Danish Aerospace Company A/S skal levere træningsudstyr til verdens første kommercielle rumstation

Danish Aerospace Company A/S (DAC) har i dag underskrevet en stor kontrakt med Axiom Space, Inc. fra Houston, Texas, USA vedrørende fremstilling og levering af træningsudstyr til Axiom segmentet af den Internationale Rumstation (ISS). Denne kontrakt er DAC’s første betydningsfulde indtog på det bemandede kommercielle rumfartsmarked, efter at DAC i over tre årtier har leveret træningsudstyr og medicinsk overvågningsudstyr til den europæiske rumfartsorganisation ESA (European Space Agency) og NASA.

Denne selskabsmeddelelse indeholder intern viden.

Axiom Space-kontrakten, som blev underskrevet i dag, bygger bl.a. på samarbejdsaftalen med Axiom Space Inc., underskrevet i 2018. Den nye kontakt omfatter fremstilling og levering af træningsudstyr til Axiom’s segment til den Internationale Rumstation. Axiom Space-kontrakten løber i ca. 3½ år og har en total værdi på ca. USD 3,62 mio. (DKK 23,9 mio.). Axiom-segmentet vil tjene som verdens første kommercielle rumstation og vil være et nyt komfortabelt hjem for mennesker i rummet. Axiom segmentet vil også udvide grænserne for forsknings- og videnskabs aktiviteter i rummet, til gavn for et mere bæredygtigt liv på Jorden.

DAC har mere end 30 års erfaring i levering af yderst pålideligt og nøjagtigt træningsudstyr til NASA og ESA. Med denne kontrakt træder DAC for alvor ind på det kommercielle bemandede rumfartsmarked, et område som man aktivt har forfulgt de seneste år, som en del af virksomhedens langsigtede strategi.

”Vi er ekstremt stolte over, at Axiom Space, Inc. har valgt DAC til at levere træningsudstyr til deres kommende verdensklasse laboratorie i rummet. Dette er et yderst vigtigt skridt for DAC og fastslår vores position som den førende kommercielle leverandør af træningsudstyr til bemandet rumfart” siger Thomas A. E. Andersen, Adm. Direktør, DAC.

På basis af mere end 30 års erfaring i udvikling og produktionen af høj præcisions, og pålideligt træningsudstyr til de europæiske og amerikanske rumprogrammer, har Danish Aerospace Company A/S udviklet flere nye avancerede træningsapparater inklusive FERGO cykelergometret (Flight ERGOmeter) produceret til NASA og E4D (Enhanced European Exploration Exercise Device) produceret til ESA.

Om Danish Aerospace Company A/S

Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr og andre tekniske områder primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.

Selskabets produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.

Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. Vi specialiserer os i kundespecifik design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart og andre ekstreme miljøer. Til dato er omkring 3,2 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.

Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 teknisk ækvivalent med AS9100D som er den anerkendte standard på området.

www.DanishAerospace.com