MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding ansætter Henrik Mielke som ny koncernchef

English Danish

Henrik Mielke tiltræder 15. marts 2022 som ny adm. direktør og koncernchef for MT Højgaard Holding. Han afløser Morten Hansen, der har ønsket at fratræde. På generalforsamlingen den 16. marts 2022 vil Morten Hansen blive foreslået valgt til selskabets bestyrelse.

Henrik Mielke indtræder 1. februar 2022 i MT Højgaard Holdings ledelse og afløser 15. marts Morten Hansen som adm. direktør og koncernchef. Koncerndirektionen vil herefter bestå af Henrik Mielke og CFO Martin Solberg.

Henrik Mielke har i 7 år været adm. direktør for koncernens forretningsenhed Enemærke & Petersen med ca. 1.100 medarbejdere og en forventet omsætning på 2,8 mia. kr. i 2021. Enemærke & Petersen er markedsleder inden for strategiske partnerskaber og renovering af almene boligbyggerier. Virksomheden løser også andre renoverings- og nybygningsopgaver for offentlige, almene, private og institutionelle kunder i hele Danmark.

Bestyrelsesformand Carsten Dilling siger: ”Vi er glade for, at vi kan hente den næste koncernchef i egne rækker. Henrik er en dygtig og visionær leder, som kender koncernen og branchen indefra. Han har skabt stærke resultater og høj produktivitet ved at gå nye veje og fokusere på strategiske byggepartnerskaber, nye samarbejdsformer og innovation. Han er tydelig og velkommunikerende med en evne til at få folk med og skabe fremdrift i forretningen og på projekterne. Han har samtidig spillet en stor rolle i at placere Enemærke & Petersen som en socialt ansvarlig, ledende entreprenør med en stærk position inden for bæredygtighed og innovation. Vi glæder os til at trække på de erfaringer i hele koncernen.”

Morten Hansen fratræder efter eget ønske for at bruge mere tid på sin familie og bestyrelsesarbejde. Han var oprindelig medlem af bestyrelsen, men blev konstitueret som adm. koncerndirektør for MT Højgaard Holding den 13. november 2019. Den 5. februar 2020 blev han fastansat som adm. direktør og koncernchef.

”Bestyrelsen har forståelse for, at Morten nu føler, at han med god samvittighed kan give stafetten videre. Morten trådte til på et kritisk tidspunkt, og han har i et forbilledligt samarbejde med Martin Solberg og koncernledelsen håndteret udfordringerne. Der er sat en ny retning, indtjeningen er forbedret, gæld og risici er reduceret, og tilliden til koncernen er genskabt. Med klare roller og ansvar har vi nu forudsætningerne for den langsigtede, bæredygtige videreudvikling af koncernen. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med Morten i bestyrelsen,” siger bestyrelsesformand Carsten Dilling.

For at styrke koncernens fokus på forretningsudvikling og bæredygtighed indtræder direktør for strategi og forretningsudvikling Rasmus Untidt i koncernledelsen med virkning fra 1. april 2022. Rasmus Untidt har været ansat i koncernen i 8 år.

I Enemærke & Petersen efterfølges Henrik Mielke 1. februar 2022 som adm. direktør af Troels Aggersbo, virksomhedens nuværende tilbudsdirektør. Troels Aggersbo har været ansat i Enemærke & Petersen i 23 år.





Yderligere oplysninger:

Henvendelse til bestyrelsesformand Carsten Dilling, tiltrædende CEO Henrik Mielke og afgående CEO Morten Hansen kan ske på telefon +45 22 70 93 65.





Om Henrik Mielke



Adm. direktør (CEO) for Enemærke & Petersen siden 1. januar 2015, COO i virksomheden i 2010-14. Første gang ansat i Enemærke & Petersen i 1985 som murer.

Født 1964 i Roskilde, bosat i Hvalsø, gift.

Uddannelse: Murer (1983), teknikumingeniør (1992), merkonom (1995), MBA (2007). Strategikurser på Columbia University (2013).

Bestyrelsesmedlem i DI Byggeri, Boligfonden Kuben, Kuben Byg A/S og Fonden for Billige Boliger. Formand eller bestyrelsesmedlem for en række af Enemærke & Petersens datterselskaber.





Om MT Højgaard Holding koncernen

MT Højgaard Holding koncernen har ca. 2.850 medarbejdere og forventer i 2021 en omsætning i niveauet 7 mia. kr. Koncernen består af fem ligestillede forretningsenheder: MT Højgaard Danmark (storentreprenør inden for byggeri, anlæg og infrastruktur), Enemærke & Petersen (landsdækkende entreprenør inden for nybyg og renovering), MT Højgaard International (international entreprenør inden for bygge- anlægs- og teknikopgaver på udvalgte internationale markeder og projekter), MT Højgaard Projektudvikling (bæredygtig udvikling og realisering af byggeri og Offentligt-Private Partnerskaber) og Scandi Byg (markedsleder inden for bæredygtigt, certificeret modulbyggeri i træ).

Vedhæftet fil