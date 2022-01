Boreo Oyj Pörssitiedote 27.1.2022 KLO 09:30

Boreo vahvistaa Teknisen Kaupan -liiketoimintaansa ostamalla Pronius Oy:n ja järjestää osana yritysostoa suunnatun osakeannin yhtiön omistaja Kari Lehtomaalle

Boreo Oyj on allekirjoittanut 27.1.2022 sopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa Pronius Oy:n (”Pronius”) koko osakekannan yhtiön toimitusjohtaja Kari Lehtomaan omistamalta yhtiöltä (”Myyjä”). Yhtiö jatkaa kaupan jälkeen operointia itsenäisesti osana Boreo-konsernin Tekninen Kauppa -liiketoiminta-aluetta ja Kari Lehtomaa jatkaa Proniuksen toimitusjohtajana.

”Toivotamme Proniuksen lämpimästi tervetulleeksi Boreo-konserniin ja lähdemme innostuneina tukemaan yhtiön kehitystä yhdessä Kari Lehtomaan johtaman organisaation kanssa. Proniuksella on pitkäaikainen vahva asema sen asiakkaiden kumppanina Suomessa, joka tukeutuu Froniuksen asemaan hitsausalan maailmanlaajuisena teknologiajohtajana ja markkinajohtajana Euroopassa. Tämä yritysosto on hyvä osoitus liiketoimintamallimme toimivuudesta ja houkuttelevuudesta yrittäjille ja se täyttää erinomaisesti asettamamme kriteerit nykyisiä liiketoimintoja täydentäville add-on yritysostoille. Pronius vahvistaa Tekninen Kauppa -liiketoiminta-aluettamme ja luo synergiamahdollisuuksia erityisesti Machineryn työstökoneliiketoiminnan kanssa. ” sanoo Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg.

Vuonna 2009 perustettu Pronius toimii Fronius International GmbH:n hitsaustekniikan tuotteiden ja järjestelmäratkaisujen virallisena jakelijana Suomessa. Yhtiö toimii sen asiakkaiden kumppanina tuotteiden elinkaaren aikana ja sen palveluvalikoima kattaa maahantuonnin, varastoinnin, uusien tuotteiden myynnin ja jakelun sekä huolto- ja varaosapalvelut. Yhtiön avainasiakkaita ovat muun muassa konepaja- ja valmistavassa teollisuudessa toimivat suomalaiset yritykset. Pronius työllistää 4 henkilöä ja sen toiminnot sijaitsevat Tampereella, Suomessa. Yhtiön liikevaihto 31.8.2021 päättyneellä tilikaudella oli noin 5,5 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 1,2 miljoonaa euroa.

Osakkeista maksettava kiinteä kauppahinta on noin 5,5 miljoonaa euroa ja sen perustana oleva velaton kauppahinta (yritysarvo) on noin 5 miljoonaa euroa. Kiinteä kauppahinta maksetaan kaupan toteutushetkellä käteisellä ja toteuttamalla yhteensä noin 0,5 miljoonan euron suuruinen suunnattu osakeanti Myyjälle.

Kiinteän kauppahinnan lisäksi Boreo voi maksaa enintään 1,25 miljoonan euron suuruisen lisäkauppahinnan, joka perustuu Proniuksen liiketoiminnan kehitykseen vuosina 2022-2024. Lisäkauppahinta maksetaan käteisenä.

Kauppa on ehdollinen ostajan rahoitukselle ja muille tavanomaisille täytäntöönpanon ennakkoehdoille.

Osana yritysostoa toteutettavassa suunnatussa osakeannissa liikkeellelaskettavien uusien osakkeiden lukumäärä on 9 000 kappaletta ja niiden merkintähinta, perustuen 30 päivän kaupankäyntimäärällä painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla 25.1.2022 saakka, on 58,80 euroa osakkeelta ja ne edustavat noin 0,34 prosenttia Boreon osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Boreon liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaislukumäärä on 2 626 322. Suunnatulle osakeannille on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, joka on yrityskaupan rahoittaminen ja konsernin liiketoimintojen strateginen kehittäminen.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 7.3.2022 alkavan viikon aikana perustuen keskimääräiseen rekisteröintiaikaan. Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille rekisteröinnin jälkeen ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla yhden pankkipäivän kuluessa osakkeiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin.

Kaupalla ei ole vaikutusta Boreon strategisiin tavoitteisiin ja sen arvioidaan toteutuvan 1.3.2022. Boreo raportoi Proniuksen osana sen Tekninen Kauppa -liiketoiminta-aluetta.

Vantaalla, 27. päivänä tammikuuta 2022

Boreo Oyj

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

Pronius Oy:n avainluvut1

2021 2020 2019 Liikevaihto, EURm 5,5 6,9 7,2 Käyttökate, EURm 1,2 1,4 1,4 Käyttökate, % 22,3 21,1 19,3 Taseen loppusumma, EURm 3,0 3,4 2,9 Oma pääoma, EURm 1,1 1,1 0,9 Nettovelka, EURm 0,3 0,2 0,2

Avainluvut suomalaisen kirjanpitostandardin (FAS) mukaisesti, tilikausi päättyy 31.8.

Boreo lyhyesti

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.

Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli 135,5 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 400 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.