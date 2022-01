English French

Renault, Nissan et Mitsubishi Motors annoncent une feuille de route commune

Alliance 2030 : le meilleur des 3 mondes pour un nouvel avenir

Une nouvelle feuille de route 2030 dédiée aux véhicules électriques et à la mobilité connectée

L’objectif de cette feuille de route est de renforcer l’utilisation des plateformes communes pour atteindre 80% en 2026

Mitsubishi Motors renforce sa présence en Europe avec deux nouveaux modèles basés sur d es best-sellers de Renault

L'Alliance investira 23 milliards d'euros dans d'électrification sur les cinq prochaines années

Avec 35 nouveaux véhicules 100% électriques en 2030, l'Alliance proposera l’offre la plus large de véhicules électriques, basée sur les 5 plateformes EV communes ;

Nissan dévoile un tout nouveau véhicule électrique qui remplacera la Micra en Europe ; basé sur la plateforme CMF BEV , il sera produit à Renault ElectriCity , le pôle industriel électrique du Nord de la France

L'Alliance renforce sa stratégie commune en matière de batteries pour atteindre une capacité de production mondiale de 220 GWh en 2030

Nissan pilotera le développement de la technologie "All Solid-State Battery" , au bénéfice de tous les membres de l’Alliance

Renault sera leader sur le développement d’une architecture électrique et électronique commune et lancera le premier véhicule défini autour du logiciel - full software defined vehicle - d’ici 2025.





Paris, Tokyo, Yokohama – Le 27 janvier 2022 – Renault Group, Nissan Motor Co., Ltd. et Mitsubishi Motors Corporation, les membres de l'une des plus grandes alliances automobiles du monde, annoncent aujourd'hui leurs actions et projets construisant leur avenir commun à horizon 2030, en se concentrant sur la nouvelle chaîne de valeur de la mobilité.

Un an et demi après avoir annoncé son nouveau business model de coopération, destiné à renforcer la compétitivité et la rentabilité des entreprises membres, l'Alliance s’appuie désormais sur des fondations solides, bénéficie d'un système de gouvernance opérationnelle efficace, ainsi que d’une coopération stratégique étendue et flexible.

Dans le prolongement de sa stratégie Leader-Follower définie en mai 2020, chaque technologie est développée par une équipe leader avec le soutien de l'équipe follower, permettant ainsi à chaque membre de l'Alliance d’accéder à l'ensemble des technologies clés.

L'Alliance a défini une feuille de route commune pour 2030 dédiée au véhicule électrique et à la mobilité intelligente et connectée, en partageant les investissements au profit de ses trois membres et de leurs clients.

« Parmi les leaders mondiaux de l'automobile, l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est un modèle unique qui a fait ses preuves. Depuis vingt-deux ans, nous nous appuyons sur nos cultures et nos forces respectives pour notre réussite commune », a déclaré Jean-Dominique Senard, Président de l'Alliance. « Aujourd'hui, l'Alliance accélère le rythme pour engager une révolution de la mobilité et apporter plus de valeur à ses clients, ses collaborateurs, ses actionnaires et toutes ses parties prenantes. Les trois entreprises ont défini une feuille de route commune à horizon 2030, en partageant les investissements dans les futurs projets d'électrification et de connectivité. Des investissements massifs qu'aucune des trois entreprises ne pourrait réaliser seule. Ensemble, nous faisons la différence pour un nouvel avenir durable et global : l'Alliance deviendra neutre en carbone d'ici 2050 ».

Agir ensemble pour le succès de tous : la stratégie Leader-Follower

Les membres de l'Alliance ont mis au point une méthodologie basée sur la « smart differenciation » qui définit, pour chaque véhicule, le niveau de partage souhaité, en intégrant plusieurs paramètres de mise en commun possibles : plateformes, usines, groupes motopropulseurs. Cette démarche est complétée et renforcée par une approche plus précise en matière de différenciation du design et de la carrosserie. À titre d'exemple, la plateforme commune pour les segments C et D sera utilisée pour 5 modèles de 3 marques de l'Alliance (Nissan Qashqai et X-Trail, Mitsubishi Outlander, Renault Austral et le prochain SUV 7 places).

Pour renforcer ce processus, les membres de l'Alliance augmenteront l'utilisation de plateformes communes dans les années à venir, passant de 60 % aujourd'hui à plus de 80 % de leurs 90 modèles en 2026. Cela permettra à chaque entreprise de se concentrer davantage sur les besoins de ses clients, ses modèles emblématiques et ses marchés clés, tout en étendant à moindre coût les innovations à l'ensemble de l'Alliance.

À ce titre, Mitsubishi Motors renforcera sa présence en Europe avec deux nouveaux modèles dont le Nouveau ASX basé sur des best-sellers de Renault.

Cinq plateformes électriques communes : la plus large offre de l’industrie

Avec plus de 10 milliards d'euros déjà investis dans le domaine de l'électrification, Renault, Nissan et Mitsubishi ont été les pionniers du véhicule électrique. Sur les principaux marchés (Europe, Japon, États-Unis, Chine), 15 usines de l'Alliance produisent déjà des pièces, des moteurs et des batteries destinés à 10 modèles de véhicules électriques déjà en circulation. Plus d'un million de voitures électriques ont été vendues à ce jour et 30 milliards de kilomètres parcourus.

Forte de cette expertise unique, l'Alliance accélère avec un investissement supplémentaire de 23 milliards d'euros sur l'électrification dans les cinq prochaines années pour arriver à 35 nouveaux modèles de véhicules électriques d’ici à 2030.

90 % de ces modèles seront basés sur cinq plateformes communes de véhicules électriques, couvrant la plupart des marchés des plus grandes régions :

CMF-AEV , la plateforme la plus abordable du marché, aujourd’hui utilisée pour la nouvelle Dacia Spring.

, la plateforme la plus abordable du marché, aujourd’hui utilisée pour la nouvelle Dacia Spring. KEI-EV , destinée aux véhicules électriques ultra-compacts.

, destinée aux véhicules électriques ultra-compacts. LCV-EV , destinée aux clients professionnels, utilisée pour les Renault Kangoo et Nissan Town star.

, destinée aux clients professionnels, utilisée pour les Renault Kangoo et Nissan Town star. CMF-EV, la plateforme électrique polyvalente sera sur les routes dans quelques semaines pour équiper Nissan Ariya et Renault Mégane E-Tech électrique. La plateforme CMF-EV, avec ses innovations technologiques et le potentiel offert par sa modularité, est une plateforme de référence destinée à la nouvelle génération de véhicules électriques pour les partenaires de l'Alliance. La plateforme a été créée pour intégrer et optimiser tous les éléments propres à une chaîne de traction 100% électrique accueillant un nouveau moteur haute performance et une batterie ultra-compacte. D'ici 2030, plus de 15 modèles seront basés sur la plateforme CMF-EV, avec jusqu'à 1,5 million de voitures produites par an sur cette plateforme.

sera sur les routes dans quelques semaines pour équiper Nissan Ariya et Renault Mégane E-Tech électrique. La plateforme CMF-EV, avec ses innovations technologiques et le potentiel offert par sa modularité, est une plateforme de référence destinée à la nouvelle génération de véhicules électriques pour les partenaires de l'Alliance. La plateforme a été créée pour intégrer et optimiser tous les éléments propres à une chaîne de traction 100% électrique accueillant un nouveau moteur haute performance et une batterie ultra-compacte. CMF- BEV, la plateforme électrique compacte la plus compétitive du marché, sera lancée en 2024. Celle-ci offre jusqu'à 400 km d'autonomie ; ses performances aérodynamiques sont exceptionnelles, permettant de réduire le coût de 33 % et la consommation électrique de plus de 10 % par rapport à la Renault ZOE actuelle. Elle équipera 250 000 véhicules par an sous les marques Renault, Alpine et Nissan. Parmi eux, la Renault R5 et le nouveau véhicule électrique compact qui remplacera la Nissan Micra. Conçu par Nissan et produite par Renault, le nouveau modèle sera fabriqué au sein de Renault ElectriCity, le pôle industriel électrique du Nord de la France.





Stratégie batterie commune, innovations de rupture et capacité mondiale de production de

220 GWh : l’offre la plus attractive du marché pour les clients

La compétitivité est essentielle et conduit les entreprises membres de l’Alliance à élaborer une stratégie commune en matière de batteries, notamment à travers la sélection de fournisseurs communs pour Renault Group et Nissan dans les principaux marchés.

L'Alliance travaille avec des partenaires communs pour réaliser des économies d'échelle et proposer des prix abordables, permettant ainsi de réduire le coût des batteries de 50% en 2026 et de 65% en 2028.

L'Alliance disposera d'une capacité de production totale de batteries de 220 GWh à travers le monde d'ici 2030.

De plus, l'Alliance partage une vision commune de la technologie ASSB (All Solid-State Battery). Grâce à son expertise approfondie et à son expérience unique en tant que pionnier de la technologie des batteries, Nissan sera le leader s’agissant des innovations dans le domaine, au bénéfice de tous les membres de l'Alliance.

La technologie ASSB permettra de doubler la densité énergétique comparé aux batteries liquides lithium-ion actuelles. Le temps de chargement sera également divisé par trois, ce qui permettra aux clients d'effectuer des trajets plus longs avec plus de confort.

D'ici le milieu de l'année 2028, l'objectif est de produire la technologie ASSB en série et, à l'avenir, de parvenir au même coût que celui des véhicules thermiques pour atteindre 65$/kWh, ce qui accélérera la transition vers l’électrique au niveau mondial.

L’Alliance dispose également d’un système de gestion des batteries à la pointe de la technologie. Contrairement à d'autres acteurs du secteur, l'Alliance a choisi de contrôler 100% de son matériel hardware et de ses softwares, bénéficiant ainsi de données prédictives précieuses, permettant de surveiller l'état de fonctionnement de la batterie et d'améliorer la technologie.

L'Alliance travaille avec des partenaires stratégiques pour offrir les meilleures solutions de recharge publique à ses clients. Mobilize Power Solutions fournit aux clients B2B un service complet de bout en bout comprenant la conception du projet, l'installation, la maintenance et la gestion d'une infrastructure de recharge optimisée et tous les services connexes pour répondre aux besoins de leur entreprise.

L'Alliance a récemment signé un accord avec Ionity, via le fournisseur de services de mobilité électrique de l'Alliance Plug Surfing, afin de permettre à ses clients d'accéder à des prix préférentiels au réseau de recharge ultra-rapide de Ionity en Europe.

Avec plus de dix années d'expérience dans les véhicules électriques, les membres de l'Alliance disposent de connaissances approfondies qui leur permettent d'avoir une longueur d'avance sur leurs concurrents s’agissant de la réutilisation des batteries, notamment grâce à des utilisations de seconde vie, de recyclage et la mise en place de solutions efficaces et durables sur l'ensemble du cycle de vie des batteries.

25 millions de voitures connectées au Cloud de l’Alliance d'ici 2026 : la meilleure expérience digitale pour nos clients

La mobilité intelligente et la mobilité connectée sont des domaines de partage de l'innovation essentiels pour l'Alliance.

Forte de vingt années d'expérience dans le domaine des ADAS (systèmes avancés d'aide à la conduite) et de la conduite autonome, l'Alliance continue d'améliorer la sécurité, la praticité et le plaisir de la conduite dans le monde réel, en proposant des innovations dans le domaine des véhicules intelligents et des technologies d'aide à la conduite comme, par exemple le système ProPILOT de Nissan qui a reçu de nombreux prix.

Grâce au partage des plateformes et de l'électronique, les membres de l'Alliance prévoient que, d'ici 2026, plus de 10 millions de véhicules en circulation sur 45 modèles de l'Alliance seront équipés de systèmes de conduite autonome.

Aujourd'hui, 3 millions de véhicules sont déjà connectés au Cloud de l’Alliance avec des flux de données permanents.

D'ici 2026, plus de 5 millions de véhicules connectés au Cloud de l’Alliance seront livrés par an, avec un total de 25 millions de voitures connectées en circulation. L'Alliance sera également le premier constructeur mondial généraliste proposant l'écosystème Google dans ses voitures.

Sous le leadership de Renault, l'Alliance développe une architecture électrique et électronique centralisée commune faisant converger les applications hardware et software pour offrir un niveau de performance optimal.

L'Alliance lancera son premier véhicule défini autour du logiciel - full software defined vehicle -d'ici 2025. Ainsi l'Alliance améliorera la performance de ses voitures Over The Air tout au long de leur cycle de vie. Cela apportera une plus grande valeur ajoutée aux clients, notamment avec l'intégration de la voiture dans leur écosystème digital pour leur offrir une expérience personnalisée, proposer de nouveaux services améliorés et réduire les coûts de maintenance. Cela permettra également d'augmenter la valeur de revente des véhicules. De plus, ces véhicules pourront interagir avec les objets connectés, les utilisateurs et l'infrastructure, ouvrant ainsi de nouveaux champs de création de valeur pour les entreprises de l'Alliance.

Cette expérience digitale unique de l’Alliance, et le volume de données inédit qu’elle générera, définit les nouvelles frontières de l'industrie automobile, avec Renault Group, Nissan Motors et Mitsubishi Motors, à l’avant-garde de cette révolution.

