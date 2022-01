Rapport CFO Indicator Workday : les priorités des DAF pour relever les défis de demain

PARIS, France, 27 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), l’un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et les ressources humaines , dévoile les résultats de sa toute dernière enquête menée auprès de directions financières du monde entier. Cette étude s’intéresse aux méthodes employées pour former et développer les équipes, ainsi qu’aux investissements nécessaires pour faire face à l’évolution des besoins de la fonction Finance. Les résultats : une volonté d’investir dans des technologies adaptées qui favorisent l’attraction et la fidélisation des talents. L’étude révèle également des changements prononcés quant aux compétences recherchées au sein des équipes financières.



Workday a interrogé plus de 260 DAF dans le monde pour mieux comprendre leurs problématiques et leurs besoins. L’étude pose également un diagnostic quant au degré de maturité de la fonction Finance face à un monde du travail en constante évolution. Bien que l’actuelle pénurie de talents et les contraintes budgétaires restent des préoccupations majeures, les DAF veulent surtout investir dans des technologies capables d’améliorer l’expérience collaborateur afin d’atténuer l’impact des tensions actuellement observées sur le marché de l’emploi. En outre, les profils dotés d’expérience dans l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML) seraient privilégiés, tout comme les collaborateurs possédant des compétences en matière d’analytics et de data storytelling – des profils qui n’étaient pas recherchés il y a encore cinq ans.

Voici les principaux enseignements de l’enquête :

La technologie, vecteur d’attraction de talents.

À l’heure de la Grande Démission , les directions financières se tournent vers les nouvelles technologies afin de proposer une meilleure expérience collaborateur et attirer les talents. L’enquête de Workday montre que près de la moitié (48 %) de ces responsables ont prévu de proposer et d’investir dans des interfaces conviviales, inspirées de celles de produits grand public, pour attirer des talents au cours des cinq prochaines années. Ces technologies, notamment celles automatisant les processus comptables, le reporting, la planification et l’analyse financière, rationalisent les workflows et permettent aux équipes de se focaliser sur les tâches stratégiques en faisant preuve d’une meilleure productivité. En outre, 99 % des partisans de cette stratégie pensent que l’adoption des toutes dernières technologies sera encore plus importante pour attirer et fidéliser leurs collaborateurs.

Une nouvelle génération d’experts Finance qui s’appuie sur la tech pour tirer le meilleur parti des données

L’enquête montre à quel point il est important pour les directions financières de mettre constamment à jour leurs compétences en IA et en ML. Ainsi, 57 % des personnes interrogées affirment rechercher désormais en priorité de telles expertises, contrairement à il y a encore cinq ans. Les directions financières espèrent également renforcer leur rôle de partenaires stratégiques grâce à un reporting et des analyses en temps réel. 40 % des personnes interrogées privilégieraient aujourd’hui des compétences en analytique et en data storytelling.

La formation aux nouvelles technologies pour permettre aux équipes de maîtriser leurs données.

Plus de la moitié (58 %) des répondants considèrent leur capacité à convertir leurs données en analyses et en reporting pour une meilleure prise de décisions. Dans le but de conserver cet ascendant, 100 % de ces directions financières estiment que les nouvelles technologies sont très ou extrêmement importantes pour tirer leur épingle du jeu dans la dynamique actuelle. De plus, 71 % des sondés de ce même groupe ont l’intention de combler leurs potentielles lacunes en formant leurs équipes pour les préparer à l’avenir.

La diversité et l’inclusion (D&I), et les critères ESG sont au cœur des préoccupations.

Bien que l’attraction, la formation et la fidélisation des talents constituent des priorités absolues, les directions financières ne perdent pas de vue pour autant la diversité et l'inclusion (D&I) ou les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). À ce titre, les DAF de petites structures se montrent moins confiants que leurs homologues au sein de grandes entreprises - deux fois plus de répondants disent accuser des lacunes en matière d’ESG. Cependant, dans l’ensemble, plus de la moitié (57 %) des personnes interrogées donnent la priorité à de tels investissements. Enfin, les pressions sans précédent exercées sur la supply chain et l’environnement poussent les directions financières à mettre tout en œuvre pour assurer l’avenir de leur entreprise, tout en donnant satisfaction à leurs actionnaires et leurs clients.

Commentaires

“Compte tenu de l’évolution rapide du monde du travail (concurrence rude, pénuries de talents, exigences réglementaires, etc.), les missions des équipes financières se diversifient rapidement. Notre enquête montre que ces dernières sont plus que jamais prêtes à investir dans le but d’acquérir les technologies et compétences nécessaires pour préparer l’avenir, déclare Philippa Lawrence, Chief Accounting Officer chez Workday. Grâce à Workday, les directions financières permettent à leurs équipes d’exprimer pleinement leur potentiel, tout en tirant profit de leurs processus et données depuis un seul et même système. De plus, nos applications alimentées grâce au ML aident leurs équipes à faire face à l’évolution des exigences relatives aux données gérées et contrôlées par les départements financiers.”

Pour en savoir plus:

À propos de l’enquête

Workday a interrogé plus de 267 DAF au sein d’organisations des secteurs privé et public comptant entre 500 et plus de 5 000 employés en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, aux États-Unis, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. L’enquête a été menée en ligne en septembre 2021.

À propos de Workday

Workday est l’un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et les ressources humaines . L’entreprise aide ses clients à s’adapter et se développer dans un monde qui change. Les applications Workday pour la Finance, les RH, la Paie, la Planification, les Achats, la Gestion des Notes de Frais et l’Analytics sont utilisées par des milliers d’entreprises dans le monde entier, tous secteurs confondus, des ETI à plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500. Pour plus d’informations, visitez le site workday.com.

Déclarations prospectives

Le communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris, entre autres, des déclarations concernant les performances et les avantages attendus des offres de Workday. Les termes "croire", "pouvoir ", "estimer", "continuer", "anticiper", "avoir l'intention", "s'attendre", "chercher", "planifier", "projeter" et autres expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses. Si les risques se matérialisent ou si les hypothèses s'avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats impliqués par ces déclarations prospectives. Les risques comprennent, sans s’y limiter, les risques décrits dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (ci-après dénommée "SEC"), y compris notre formulaire 10-Q rempli pour le trimestre clôturé le dimanche 31 octobre 2021, et nos futurs rapports que nous pourrions être amenés à soumettre à la SEC à l’avenir, et susceptibles de contenir des prévisions inexactes par rapport aux résultats constatés. Workday ne s’engage en aucune façon et n’a aucunement l’intention de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles après la date de publication du présent communiqué.

Tous les services, caractéristiques ou fonctions non publiés mentionnés dans le présent document, sur notre site Web ou dans d’autres communiqués de presse ou déclarations publiques qui ne sont pas actuellement disponibles sont sujets à des modifications à la seule discrétion de Workday et peuvent ne pas être fournis comme prévu ou pas du tout. Les clients qui achètent les services de Workday, Inc. doivent prendre leur décision d’achat en fonction des services, des caractéristiques et des fonctions qui sont actuellement disponibles.

© 2022 Workday, Inc. Tous droits réservés. Workday et le logo Workday sont des marques déposées de Workday, Inc. Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés sont des marques ou des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Contacts presse :

Malika Brahiti

Workday EMEA

+33 (6) 80 14 14 47

malika.brahiti@workday.com