Fintch annonce une levée de fonds de 1,5 million d’euros

La néobanque Fintch poursuit sa croissance et annonce un premier tour de table de 1,5 million d’euros réalisé en crowdfunding, sur la plateforme Tudigo. Au-delà du montant récolté, cette levée de fonds a permis à Fintch d’intégrer dans son capital des investisseurs de premier plan à l’image de Gilles Bellaiche, Président du Financial-partners présent dans plus de 50 pays et President de l’agence mondiale de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou encore Olivier Markarian Président du fonds d’investissement Camanto, membre du conseil de surveillance de l’AS Saint-Étienne et fondateur et actionnaire de référence du Groupe Markal acteur incontournable du marché du Bio en Europe. Tous deux rejoignent également le conseil d’administration de la néobanque.

Fintch est une néobanque française qui s’adresse, depuis son lancement en 2018, à une clientèle de particuliers désireux d’ouvrir un compte et d’obtenir une carte de paiement. Depuis sa création, Fintch a développé une solution permettant à ses utilisateurs de profiter de services différenciants tels que : le rechargement en espèces en bureaux de tabac, le transfert d’argent instantané en espèces dans tous les pays du monde, le cashback avec 2 500 partenaires ou encore le microcrédit en mode crowdlending. Tous ces services sont accessibles via une application intuitive disponible sous iOS et Android. À ce jour, l’application Fintch a été téléchargée plus de 150 000 fois.

À travers cette levée de fonds, Fintch compte notamment accélérer le développement de nouvelles offres et proposer ses services aux professionnels. Ce faisant, Fintch sera le seul acteur français du marché à offrir une application qui s’adresse aussi bien au grand public qu’aux professionnels. Les clients pourront ainsi évoluer dans un environnement unique et mener à bien leurs opérations bancaires. Dans ce contexte, Fintch compte fortement investir en Recherche et développement, s’entourer de nouveaux talents pour proposer toujours plus de qualité de service.

Ygal TMIM chez Fintch « Nous sommes fiers d’annoncer ce tour de table qui va nous permettre de franchir une nouvelle étape et de devenir à terme l’acteur de référence sur notre marché. Après avoir disrupté le marché des néobanques pour les particuliers avec des services uniques, nous allons désormais nous lancer sur le segment professionnel auprès des TPE, PME, ETI et grands comptes en leur proposant des offres adaptées à leurs spécificités. Au-delà de répondre à leurs besoins bancaires traditionnels, nous mettrons à leur disposition un ensemble de services additionnels (intégration des factures dans l’application, outils de comptabilité, etc.) qui leur permettront de piloter leurs opérations depuis un seul point. Enfin, le support d’investisseurs de premier plan comme Gilles BELLAICHE et Olivier MARKARIAN est un signal fort sur le marché qui met en avant la qualité du positionnement de Fintch. »