ALMOND INSTITUTE OBTIENT LA CERTIFICATION QUALIOPI

Almond Institute, l’organisme de formation de la société Almond, acteur spécialisé dans les domaines de la Cybersécurité, du Cloud et des Infrastructures, a obtenu le 6 janvier 2022 pour une durée de 3 ans la certification QUALIOPI délivrée par Label Qualité Système (LQS).

A la suite d’un audit réalisé par LQS sur la base du référentiel national qualité mentionné à l’article L.6316- 3 du code du travail, Almond Institute s’est vu récompensé de la nouvelle certification Qualiopi dans la catégorie « Actions de formation ».

Soucieuse de délivrer les meilleures prestations de formation à ses apprenants, l’obtention de cette certification était une priorité pour l’équipe en charge de la formation. En effet, cette certification atteste de la qualité du processus et des services proposés par les prestataires de formation. En plus de la légitimité qu’elle apporte, elle permet également aux clients d’accéder à des financements publics et mutualisés de la formation professionnelle.

Pour Miora RAHARINIRINA, Chargée de Mission Formation au sein d’Almond Institute : « L’obtention de cette certification est le résultat d’un long travail mené par l’ensemble des collaborateurs d’Almond. Cette démarche démontre notre engagement sur le long terme sur la qualité, la fiabilité et la pertinence des actions de formations délivrées à nos apprenants ».

Dans son rapport, l’auditeur a en effet souligné les nombreux points forts de l’offre qu’Almond Institute délivre :

La démarche d’amélioration continue et globale

La forte implication de toute l’équipe dans la dynamique qualité

La transparence des informations communiquées

Un niveau de qualité des formations en cohérence avec les besoins des apprenants et des entreprises



La certification Qualiopi

La certification Qualiopi qui s’inscrit dans une logique d’amélioration de la qualité des formations professionnelles deviendra la certification unique de toute entité ou organisme de formation à compter du 1er janvier 2022.

Elle s’attache à mesurer la performance des prestataires d’actions de formation, sur les 7 critères qualité suivants :

Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats

L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations.

L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre.

La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations.

L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel.

Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées.