USERCUBE annonce la nomination de son Directeur des services

USERCUBE, éditeur de solutions de Gestion et de Gouvernance des identités (IGA) en SaaS, renforce son équipe de management en recrutant Thierry Méritan au poste de Directeur des Services

Il prend la direction de l'équipe Professional Services de USERCUBE. Dans ce contexte, il joue un rôle stratégique à de nombreux niveaux : phases amont de cadrage des projets, accompagnement des clients et des partenaires intégrateurs, pilotage de la relation technique avec les grands clients et les partenaires, développement des différents parcours de carrière de l’équipe PS de USERCUBE. Pour mener à bien sa mission il pourra s’appuyer sur le support de l’ensemble des équipes de USERCUBE et sa solution 100% Saas qui permet de répondre aux projets les plus ambitieux en matière de gestion des accès et des identités.

Christophe GRANGEON, Directeur Associé de USERCUBE « Recruter des talents est un enjeu clé chez USERCUBE. Notre équipe réunit les meilleurs experts du marché et accompagne nos clients et partenaires dans le lancement de projets structurants pour des grands comptes en France, en Europe et bientôt en Amérique du Nord. Thierry Méritan va fortement contribuer à améliorer notre avantage concurrentiel en pilotant notre équipe d’experts. Il doit mettre en place les process et les parcours de progression de carrière qui vont soutenir notre passage à l’échelle »

Thierry Méritan, Directeur des Services chez USERCUBE « Nous affichons un positionnement unique sur le marché en proposant la seule véritable solution de gestion et de gouvernance des identités100% Saas. La performance et la souplesse de notre solution sont de véritables atouts qui expliquent notre croissance exponentielle chaque année. En arrivant chez USERCUBE j’ai été impressionné par l’engagement des équipes dans le projet d’entreprise et leur fierté vis-à-vis de la solution et du travail réalisé chez nos clients. La capacité à résoudre n’importe quel problème technique, la confiance dans notre technologie, le niveau d’exigence élevé et la remise en cause permanente constituent l’ADN de USERCUBE»