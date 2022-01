Intema signe une convention définitive d'achat d'actions pour l’acquisition de Livestream Gaming Ltd

English French

MONTRÉAL, 27 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) est heureuse d'annoncer qu'elle a signé une convention définitive d’achat d’actions datée du 27 janvier 2022 avec Livestream Gaming Ltd, Belize (« Livestream ») relativement à une transaction proposée (la « Transaction »), par laquelle Intema achètera tous les titres émis et en circulation du capital de Livestream (les « Titres de Livestream »). Livestream est une société privée qui possède LOOT.BET, une plateforme de jeu avec serveur sous licence qui permet d’effectuer des paris en argent réel, et qui représente une marque de premier plan dans le monde des paris esports.



En vertu de la Transaction, Intema fera l'acquisition de tous les titres émis et en circulation de Livestream auprès des détenteurs de Titres de Livestream pour une contrepartie de 14 750 000 $ à la date de clôture, comme suit: (i) 8 000 000 $ en espèces, (ii) 4 000 000 $ par l'émission d'un billet garanti de reprise du vendeur par Intema portant un intérêt de 12 % à partir de la date de tout défaut (une première tranche de 2 000 000 $ arrivant à échéance le neuvième mois suivant la date de clôture, et le solde le dix-huitième mois suivant la date de clôture), et (iii) l'émission de 6 470 588 actions ordinaires d'Intema.



De plus, Intema versera aux détenteurs de Titres de Livestream jusqu'à 3 000 000 $ supplémentaires en espèces, sous réserve de la réalisation des étapes suivantes: (i) 1 500 000 $ si Livestream génère des revenus bruts de jeu minimums de 7 500 000 $ pendant la période de 12 mois suivant la date de clôture, et (ii) 1 500 000 $ supplémentaires, si Livestream génère des revenus bruts de jeu minimums de 11 250 000 $ pendant la période de 13 à 24 mois suivant la date de clôture.



Intema fera également une contribution minimale en capital de 6 000 000 $ aux activités de Livestream sur une période de 2 ans après la date de clôture.



« Après plusieurs mois de travail et de négociations, nous sommes ravis d'avoir signé cette entente définitive pour l'achat de Livestream, ce qui permettra à Intema de devenir un acteur de premier plan dans les secteurs du esport et du iGaming, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d'Intema. « LOOT.BET est sans équivoque la meilleure plateforme de paris en ligne au monde et, avec l'aide de l'écosystème émergent d'Intema et de la licence de l'île de Man, elle a le potentiel de croître de manière significative. Nous avons hâte de procéder à la clôture finale afin que nous puissions réellement commencer notre parcours. »



La Société prévoit que la clôture de la transaction aura lieu le ou vers le 7 février 2022, après avoir reçu l'approbation réglementaire finale.



À propos d’Intema

Intema Solutions Inc. est le chef de file mondial émergent de l'industrie du esport et du iGaming. Notre mission est de faire vivre l'excitation des paris esports au monde entier grâce à des plateformes en ligne entièrement autorisées, sûres et sécurisées. Notre écosystème se compose de filiales dans les domaines du esport, du iGaming, du positionnement de produits, de la publicité numérique et de la conception de campagnes de marketing qui sont tous des vecteurs complémentaires de la croissance future de nos revenus. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web à intema.ca.