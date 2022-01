Le Parlement doit aider d’urgence les familles

English French

OTTAWA, 27 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pendant que la pandémie se poursuit en causant de nouvelles perturbations, les syndicats du Canada incitent les députées et députés à s’atteler à la tâche d’aider les familles en difficulté à la reprise des travaux de la Chambre des communes la semaine prochaine.



« Les familles arrivent très difficilement à boucler leur budget, le personnel des soins fournissant des services cruciaux et les patients qui comptent sur lui ont atteint un point de crise, et il arrive trop souvent que notre filet de sécurité social laisse tomber les gens quand ils ont le plus besoin d’aide », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Puisque la Chambre des communes reprend ses travaux la semaine prochaine, les syndicats du Canada sont prêts à s’atteler avec des députés de tous les partis à l’établissement des mesures pressantes nécessaires pour renforcer les systèmes publics de soins et aider les familles. »

Madame Bruske ajoute qu’il y a lieu d’agir rapidement pour réparer l’assurance-emploi de façon permanente – pour qu’elle cesse de laisser de si nombreux travailleurs et travailleuses et leurs familles tomber entre les mailles du filet quand les temps sont durs.

« La réalité est que le soutien des personnes mises en chômage était insuffisant même avant la pandémie », dit madame Bruske. « Nous devons cesser de nous laisser emporter d’une vague à l’autre et plutôt réparer l’AE de façon permanente et nous assurer que les travailleurs et travailleuses et leurs familles ne tombent pas encore entre les mailles du filet quand la prochaine crise frappera. »

Les syndicats du Canada ont accueilli l’engagement pris l’année dernière par le ministre de l’Environnement à collaborer avec eux à l’établissement d’une loi sur la transition juste afin que les travailleurs et travailleuses ne soient pas laissés pour compte à la prise d’une très nécessaire action climatique par le Canada.

« Le changement climatique est à notre porte. La transition vers une économie verte nécessite de considérables nouveaux investissements dans les transports en commun, l’énergie verte et la fabrication », conclut madame Bruske. « Les syndicats du Canada ont hâte de collaborer avec les parlementaires à la préparation d’une action climatique qui compte – par des investissements qui créent de bons emplois et des lois permettant de voir à ce qu’aucun travailleur ou travailleuse ne soit laissé pour compte. »

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias du CTC

media@clcctc.ca

613-526-7426