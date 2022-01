Atos facilite le streaming vidéo des grandes compétitions de voile

English French

Une solution de streaming et LTE innovante pour Timeline Television

Paris, le 27 janvier 2022 – Atos annonce avoir accompagné Timeline Television, fournisseur de services de diffusion médiatique, avec une solution qui lui a permis de livrer des vidéos de grandes compétitions de voile pour une diffusion en direct – avec des hauts niveaux de qualité et en toute sécurité. Dans ce cadre et pour la première fois, des athlètes ont porté des microphones personnels lors des épreuves, ce qui a considérablement amélioré la couverture audio des événements.

Le rôle de Timeline Television est d’approvisionner les différents organismes de radiodiffusion avec des vidéos des bateaux en compétition, pendant la course, afin qu'ils puissent sélectionner les vidéos qui seront diffusées en direct. Cette approche permet d’enrichir les commentaires officiels des événements avec l’intégration de flux en direct des bateaux. Pour soutenir les activités de Timeline Television, Atos a apporté une solution de streaming et de LTE1.

Pendant les compétitions, les flux vidéo doivent être de la plus haute qualité et disponibles en temps réel. Comme les dispositifs de capture vidéo doivent être placés sur les navires, il est essentiel qu'ils soient faciles à utiliser tout en étant légers, compacts, étanches et résistants – afin que les skippers ne soient pas dérangés par l'équipement pendant la compétition. Pour ce faire, Atos a développé et livré une solution entièrement terrestre et innovante qui comprend des infrastructures de réseau Lifelink LTE , des smartphones légers et robustes, une application dédiée au contrôle, ainsi que différents services numériques. Le projet a impliqué des équipes de France, de Hongrie, de Croatie et d'Autriche.

« Je suis fier des solutions que nous avons pu mettre en œuvre avec Atos pour fournir des flux vidéo de haute qualité à tous les fans de voile. Dans un contexte de pandémie, alors que les contraintes liées à un environnement de diffusion sont déjà fortes, le professionnalisme et l'ingéniosité des équipes Atos nous ont permis de livrer des images exceptionnelles des compétitions. L'innovation est au cœur de notre approche, et ce projet est un parfait exemple de la flexibilité et de l'inventivité que nous recherchons lorsque nous travaillons avec nos partenaires », précise Simon Fell, Unit Manager et RF Project Manager, Timeline Television.

« Nous voulons apporter la meilleure expérience possible aux fans de sport, et leur permettre de véritablement ‘vivre’ les événements sportifs à distance. Notre solution pour Timeline Television s’inscrit dans ce cadre, en permettant à tous les spectateurs d’être proches des bateaux et des skippers. Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli : ce projet illustre la pertinence et la fiabilité de nos offres pour l'industrie des médias », ajoute Stanley Alozie, Leader Télécommunications, Médias & Technologie pour le Royaume-Uni et l’Irlande, Atos.

La solution fournie par Atos peut être reproduite pour d'autres typologies de grands événements. Atos soutient plus largement les entreprises du secteur des médias qui diffusent des vidéos en direct, avec des fonctionnalités innovantes, telles que la 5G et la vision artificielle grâce à l'acquisition récente d'Ipsotek .

1 LTE : norme de communication sans fil à large bande pour les appareils mobiles et les terminaux de données.

