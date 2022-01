English Finnish

PÖRSSITIEDOTE 27.1.2022 klo 16.00

NoHo Partners Oyj laskee liikkeeseen 40 503 uutta osaketta suunnatussa annissa

NoHo Partners Oyj:n (”NoHo Partners”) hallitus on 27.1.2022 päättänyt yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea suunnatussa annissa liikkeeseen 40 503 NoHo Partnersin uutta osaketta (”Osake”). Osakeannissa (”Osakeanti”) merkittyjen osakkeiden määrä vastaa noin 0,2 prosenttia NoHo Partnersin osakekannasta uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.



Osakeanti suunnataan norjalaiselle Carpe Diem AS:lle (”Myyjä”) osana järjestelyä, jolla NoHo Partnersin tytäryhtiö NoHo Partners International Oy hankkii 6 % lisäosuuden norjalaisesta NoHo Norway AS -yhtiöstä (”Yritysjärjestely”). Yritysjärjestelyn jälkeen NoHo Partners International Oy omistaa yhteensä 86 % NoHo Norway AS:n osakekannasta. Yritysjärjestelyssä Myyjälle siirretään Osakkeiden lisäksi yhteensä noin 294 000 euron suuruiset saatavat NoHo Norway AS:ltä. Yhden Osakkeen merkintähinta on 7,993 euroa, joka vastaa Yritysjärjestelyä edeltävän kolmen (3) kuukauden kaupankäyntivolyymilla painotettua NoHo Partnersin osakkeen keskikurssia.

Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 28.1.2022, ja ne tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä arviolta 31.1.2022. Merkintöjen seurauksena NoHo Partnersin osakkeiden määrä nousee 19 262 773 osakkeeseen.



Toimitusjohtaja Aku Vikström:

"Paikallisen markkinan tuntemus on keskeinen kilpailutekijämme kansainvälistymisessä. Nyt toteutettavalla osakeannilla paitsi kasvatamme omaa omistustamme hyvin kannattavasta Norjan emoyhtiöstä, myös sitoutamme paikallisjohdon avainhenkilöt toteuttamaan 2024 kasvustrategiaamme."

Lisätietoja:

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655

Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 011 1989

