XBiotech annonce le recrutement du premier patient dans l'essai clinique de phase I pour le nouveau traitement de l'arthrite Natrunix-SQ

German French

AUSTIN, Texas, 27 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT) a recruté le premier patient dans une étude clinique randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo visant à évaluer l'innocuité et la pharmacocinétique de Natrunix-SQ. Natrunix-SQ cible une voie inflammatoire cruciale impliquée dans la douleur et la destruction articulaire dans diverses formes d'arthrite. XBiotech estime que Natrunix-SQ peut être le moyen le plus efficace de bloquer la voie inflammatoire impliquée dans l'arthrite et pourrait ainsi représenter un traitement révolutionnaire pour l'arthrite.



Cette étude de phase I représente le lancement du programme clinique pour Natrunix-SQ pour le traitement des maladies rhumatologiques. Elle évaluera les niveaux sanguins de Natrunix-SQ dans le contexte de l'augmentation des doses. Ces résultats guideront les études de suivi avec Natrunix-SQ. Une fois l'étude de phase I achevée avec succès, plusieurs études de phase II sont prévues pour évaluer Natrunix-SQ en rhumatologie.

Natrunix-SQ est un anticorps dérivé d'un donneur humain chez qui il agissait pour neutraliser naturellement l'inflammation. Natrunix-SQ lie et neutralise l'action de l'une des substances produites par le corps causant les inflammations les plus puissantes, l'interleukine-1. La production de l'interleukine-1 par le corps est considérée depuis des décennies comme une cible clé pour le traitement des maladies inflammatoires. À ce jour, des thérapies qui bloquent l'interleukine-1 ont été développées et commercialisées avec succès. Toutefois, aucun traitement n'a pour l'instant été développé pour neutraliser l'interleukine-1 comme Natrunix-SQ.

L'interleukine-1 est constituée de deux composants distincts : l'IL-1a et l'IL-1b. Natrunix-SQ est la première thérapie à cibler et neutraliser directement et spécifiquement l'activité de l'IL-1a. Ces dernières années, des recherches de classe mondiale ont montré que l'IL-1a pourrait, dans de nombreux cas, être la cible essentielle pour bloquer les activités de l'interleukine-1 à l'origine de maladies. L'approche unique de Natrunix-SQ en termes de blocage de l'inflammation induite par l'interleukine-1 est prometteuse en tant que nouvelle génération de traitement anti-inflammatoire dans les cas d'arthrite. En tant qu'anticorps naturel dérivé de l'humain, il devrait également de par sa conception figurer parmi les médicaments les plus sûrs et les mieux tolérés possibles.

Natrunix-SQ a été découvert et développé par les chercheurs de XBiotech à Austin, au Texas. XBiotech produit également le produit médicamenteux et fabrique les seringues pré-remplies complètes dans ses locaux à Austin. XBiotech dispose de la capacité de fabrication nécessaire pour produire des médicaments utilisés pour les programmes cliniques et pour la commercialisation de la thérapie candidate pour l'arthrite.

À propos des anticorps thérapeutiques True Human™

Les anticorps True Human™ de XBiotech sont dérivés, sans modification, d'individus qui possèdent une immunité naturelle contre certaines maladies. Grâce aux programmes cliniques et de recherche portant sur plusieurs domaines pathologiques, les anticorps True Human™ de XBiotech ont la capacité de tirer parti de l'immunité naturelle du corps pour lutter contre la maladie avec une innocuité, une efficacité et une tolérance accrues.

À propos de XBiotech

XBiotech est une société mondiale de biosciences totalement intégrée, dédiée à la découverte, au développement et à la commercialisation d'anticorps thérapeutiques basés sur sa technologie exclusive True Human™. XBiotech fait actuellement progresser un solide pipeline de thérapies d'anticorps en vue de redéfinir les normes de soins en oncologie, en affections inflammatoires et en maladies infectieuses. Avec son siège social à Austin, au Texas, XBiotech dirige également le développement de technologies de fabrication biotechnologique innovantes conçues pour produire de manière plus rapide, rentable et flexible de nouvelles thérapies dont les patients du monde entier ont urgemment besoin. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.xbiotech.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations relatives aux convictions et aux attentes de la direction, qui impliquent d'importants risques et incertitudes. Dans certains cas, il est possible d'identifier des déclarations prospectives par le biais de termes comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attend à », « prévoit », « envisage », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « projette », « a l'intention de » ou « continue », ou de la forme négative de ces termes, ou de toute autre terminologie comparable, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes d'identification. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents à la prévision de résultats et conditions futurs, qui pourraient entraîner une différence substantielle entre lesdites déclarations et les résultats réels de l'entreprise. Ces risques et incertitudes sont soumis aux informations fournies dans la section « Risk Factors » (Facteurs de risque) de certains de nos dépôts auprès de la SEC. Les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties des performances futures, et nos résultats d'exploitation, notre situation financière et nos liquidités réels, ainsi que le développement du secteur dans lequel nous exerçons nos activités, peuvent différer considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives que nous faisons dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de celui-ci. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour nos déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements à venir ou autrement, après la date du présent communiqué de presse.

Contact