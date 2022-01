English Finnish

27.1.2022 klo 16.45

Vaisala vahvistaa sää- ja ympäristödataliiketoimintansa kasvua ostamalla yhdysvaltalaisen AerisWeatherin

Vaisala ostaa yhdysvaltalaisen ohjelmistoyrityksen Whether or Knot, LLC:n (toimii nimellä AerisWeather), joka toimittaa sää- ja ympäristödataa tilauspohjaisena pilvipalveluna. Kaupan velaton hinta on 26 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Kauppa rahoitetaan käteisvaroin. Yrityskauppa edistää tilauspohjaisen ohjelmistoliiketoiminnan kasvua osana Vaisalan Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen strategiaa.

”Tarve täsmälliselle sää- ja ympäristödatalle kasvaa jatkuvasti sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä sekä yritysten ja organisaatioiden optimoidessa toimintojaan sää- ja ympäristöinformaation perusteella. Vaisala tarjoaa jo nyt globaalisti johtavana yrityksenä salamadataa, jolla varmistetaan turvallisuus useilla eri toimialoilla. Lisäksi Vaisala on johtava sää- ja tiesäädatan toimittaja autoteollisuudelle ja tieviranomaisille ja tuuli- ja aurinkoenergian toimijoille tarjoamme laajasti säähän liittyvää historiadataa ja ennusteita. AerisWeather laajentaa sää- ja ympäristödatatarjontaamme ja avaa dataratkaisuillemme pääsyn useille uusille asiakassegmenteille”, kertoo Jarkko Sairanen, Vaisalan Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen johtaja.

”Olemme innoissamme saadessamme AerisWeatherin osaksi Vaisalaa. Tavoitteenamme on yhdessä kasvattaa alustapohjaista dataliiketoimintaamme. Yhdistämällä Vaisalan mittaus- ja ennustamisteknologiat sekä AerisWeatherin datapalvelut ja kehittäjätyökalut tarjoamme asiakkaillemme parhaat ja helppokäyttöiset ratkaisut kaikkien tärkeiden sää- ja ympäristöparametrien osalta käyttäjä- ja kehittäjäkeskeisesti”, kertoo Samuli Hänninen, Vaisalan Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen uusista liiketoiminnoista vastaava johtaja.

AerisWeatherin vuoden 2021 tilintarkastamaton liikevaihto oli 3,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, liiketulos (EBIT) hieman voitolla ja taseen loppusumma 1,3 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. AerisWeatherin liikevaihto perustuu toistuvaislaskutukseen yli 100 %:n uusiutumisasteella (net revenue retention), ja yritys on saavuttanut vahvan kaksinumeroisen kasvun viime vuosina. Yrityskaupan myötä Vaisalaan siirtyy 17 työntekijää Yhdysvalloissa. Vaisala raportoi AerisWeatherin tuloksen osana Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tulosta helmikuusta 2022 alkaen.

