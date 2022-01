CNH Industrial ospiterà il Capital Markets Day il 22 febbraio 2022

English Italian

Londra, 27 gennaio 2022



CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ospiterà il Capital Markets Day della Società martedì 22 febbraio 2022 dalle 11:00 alle 16:00 EST, con inizio delle presentazioni alle 12:00. L'evento si terrà al Fillmore Theater di Miami Beach, in Florida negli Stati Uniti, per coloro che parteciperanno in presenza. Sarà inoltre disponibile un webcast online dell'evento in diretta.

Scott W. Wine, Chief Executive Officer di CNH Industrial e altri membri del Senior Leadership Team presenteranno il business plan strategico aggiornato in seguito alla recente scissione delle attività On-Highway. L'evento descriverà in dettaglio le priorità di CNH Industrial nel lungo termine, la roadmap tecnologica, le prospettive finanziarie, le panoramiche sui segmenti e i target ESG della Società dedicata esclusivamente ai settori dell'agricoltura e delle costruzioni.

Per partecipare in presenza, fare clic qui. Al termine dell’evento saranno disponibili la registrazione della presentazione e i materiali supplementari nella sezione Investitori su www.cnhindustrial.com.

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi con l’obiettivo di far progredire in modo sostenibile il prezioso lavoro degli operatori dell'agricoltura e delle costruzioni. L’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&D e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi cinque brand principali: Case IH, New Holland Agriculture e STEYR, che forniscono applicazioni per il settore agricolo a 360°, dai macchinari alle attrezzature, fino alle tecnologie digitali per migliorarli; e CASE e New Holland Construction Equipment, che offrono una linea completa di soluzioni per migliorare la produttività del settore delle costruzioni. Forte di oltre due secoli di storia, CNH Industrial è da sempre all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 35.000 dipendenti di CNH Industrial lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.

