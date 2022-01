Aramis Group - Chiffre d'affaires T1 2022

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 27 janvier 2022

Très bonne dynamique de croissance au 1er trimestre,

portée par une forte hausse des ventes de véhicules reconditionnés

Chiffre d’affaires au 31 décembre 2021, 1er trimestre de l’exercice clos au 30 septembre 2022

Croissance forte de +47,3% du chiffre d’affaires 1 , en données pro forma 2 par rapport au

1 er trimestre 2021, à 396,2 millions d’euros. Cette performance résulte du succès de la proposition de valeur d’Aramis Group, bâtie sur un modèle unique intégré et digital, et enrichie en continu par des équipes multi-locales au service des clients. NPS 3 client à 67 à fin décembre 2021

Augmentation généralisée des prix d’achat et de vente dans ce contexte de marché particulier

Croissance forte dans toutes les géographies, avec une progression du chiffre d’affaires par rapport au 1 er trimestre 2021 en donnée pro forma toujours très significative en Espagne (+117,4%), soutenue en Belgique (+55,9%) et en France (+27,0%). Poursuite de la bonne intégration du Royaume-Uni, permettant une forte accélération de sa performance (+46,3%). Le chiffre d’affaires réalisé hors de France par Aramis Group s’établit désormais à 56%

Aramis Group [Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94], un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers regroupant les marques Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires du 1er trimestre pour l’exercice clos au 30 septembre 2022.

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs4 d’Aramis Group, déclarent :

« L’exercice 2022 d’Aramis Group débute de façon très satisfaisante. Le Groupe a livré près de 20 000 véhicules aux particuliers au 1er trimestre fiscal 2022, dont plus de 15 000 reconditionnés, notre axe de développement prioritaire. La pénurie de semi-conducteurs continue d’impacter les chaînes de production de véhicules neufs. Dans ce contexte, la réactivité permise par notre approvisionnement multicanal nous permet de garantir à nos clients une large gamme de véhicules, à un rapport qualité-prix compétitif. L’ensemble de nos géographies affiche des performances soutenues, portées par la puissance de nos marques, nos investissements technologiques et marketing, notre capacité d’innovation, et l’engagement de nos collaborateurs. »

Volumes B2C du 1er trimestre 2022 (chiffres non audités)

En unités En données pro forma5 En données publiées6 T1 2022 T1 2021 Var. % T1 2022 T1 2021 Var. % Voitures reconditionnées 15 090 10 213 +47,8% 15 090 6 648 +127,0% Voitures pré-immatriculées 4 560 6 249 -27,0% 4 560 6 249 -27,0% Total Volumes B2C 19 650 16 462 +19,4% 19 650 12 897 +52,4%

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 (chiffres non audités)

Par segment

En M€ En données pro forma5 En données publiées6 T1 2022 T1 2021 Var. % T1 2022 T1 2021 Var. % Voitures reconditionnées 250,5 142,0 +76,4% 250,5 93,3 +168,6% Voitures pré-immatriculées 86,5 90,6 -4,6% 86,5 90,6 -4,6% Total B2C 337,0 232,6 +44,9% 337,0 183,9 +83,3% Total B2B 38,3 22,0 +74,3% 38,3 12,5 +207,0% Total Services 20,8 14,3 +45,8% 20,8 10,6 +97,5% Chiffre d’affaires 396,2 268,9 +47,3% 396,2 207,0 +91,5% Chiffre d’affaires total y.c. trading7 396,5 270,5 +46,6% 396,5 208,5 +90,1%

Par pays

En M€ En données pro forma5 En données publiées6 T1 2022 T1 2021 Var. % T1 2022 T1 2021 Var. % France 174,4 137,4 +27,0% 174,4 137,4 +27,0% Belgique 51,0 32,7 +55,9% 51,0 32,7 +55,9% Espagne 80,1 36,9 +117,4% 80,1 36,9 +117,4% Royaume-Uni 90,7 62,0 +46,3% 90,7 0,0 n.a. Chiffre d’affaires 396,2 268,9 +47,3% 396,2 207,0 +91,5% Chiffre d’affaires total y.c. trading7 396,5 270,5 +46,6% 396,5 208,5 +90,1%

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2022

Au 1er trimestre 2022 (clôturé à fin décembre 2021), le chiffre d’affaires du Groupe8 atteint 396,2 millions d’euros, en hausse de +47,3% par rapport au 1er trimestre 2021, en données pro forma.

Cette performance est portée par le dynamisme des volumes sur le segment des véhicules reconditionnés, dont la forte progression fait plus que compenser le recul du segment des véhicules pré-immatriculés, illustrant la pertinence de la stratégie du Groupe. L’activité trimestrielle bénéficie également d’une augmentation significative des prix de vente moyens, qui s’est révélée sensible sur certaines géographies.

Capitalisant sur son expertise et la force de son approvisionnement multicanal, Aramis Group a su, notamment au travers d’une accélération des reprises aux particuliers, constituer proactivement des stocks et ainsi maintenir une offre profonde et diversifiée de véhicules pour ses clients. Cette stratégie, couplée à une poursuite des investissements marketing pour générer du trafic qualifié dans tous les pays, constituent les leviers majeurs de la croissance du trimestre.

Chiffre d’affaires par segment

Le chiffre d’affaires du segment des voitures reconditionnées s’établit à 250,5 millions d’euros, en croissance de +76,4% en données pro forma par rapport au 1er trimestre 2021. 15 090 unités ont été livrées, soit une progression de +47,8%, attestant de l’attractivité de l’offre de véhicules proposés par Aramis Group, de ses capacités de reconditionnement et d’approvisionnement (48% des véhicules reconditionnés vendus sur la période ont été approvisionnés auprès de particuliers). Les prix ont également progressé, affichant une hausse moyenne de +19,6% par rapport au 1er trimestre 2021, du fait principalement du contexte actuellement plus tendu sur le marché des véhicules neufs.

Le chiffre d’affaires du segment des voitures pré-immatriculées ressort à 86,5 millions d’euros, en recul de -4,6% en données pro forma par rapport au 1er trimestre 2021. 4 560 unités ont été livrées, soit une baisse de -27,0%, conséquence là aussi principalement des perturbations sur les chaînes de production de véhicules neufs. Les prix ont en parallèle fortement augmenté, affichant une hausse moyenne unitaire de +31,3%.

Le chiffre d’affaires du segment B2C – correspondant aux ventes de voitures reconditionnées et de voitures pré-immatriculées – s’établit à 337,0 millions d’euros au 1er trimestre 2022, en croissance de +44,9% en données pro forma par rapport au 1er trimestre 2021, et représente 85,1% du chiffre d’affaires généré sur la période.

Le chiffre d’affaires du segment B2B s’élève à 38,3 millions d’euros, soit une hausse de +74,3% en données pro forma par rapport au 1er trimestre 2021. Cette croissance reflète l’augmentation des prix et des approvisionnements de véhicules auprès des particuliers dont une partie est revendue à des professionnels (majoritairement des véhicules de plus de 8 ans ou 150 000kms).

Enfin, le chiffre d’affaires généré par les services progresse de +45,8% en données pro forma par rapport au 1er trimestre 2021 à 20,8 millions d’euros. Le taux de pénétration des solutions de financement continue de progresser et le Groupe a poursuivi l’enrichissement de son offre, notamment via des extensions de garanties.

Chiffre d’affaires par pays

France

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 s’établit à 174,4 millions d’euros, en hausse de +27,0% en données pro forma. La forte progression des ventes de véhicules reconditionnés fait plus que compenser le ralentissement des ventes de véhicules pré-immatriculés, segment auquel les activités d’Aramis Group dans cette géographie sont significativement exposées. L’approvisionnement de véhicules auprès des particuliers a quasiment doublé par rapport à la même période l’année dernière.

Belgique

Le chiffre d’affaires trimestriel ressort à 51,0 millions d’euros, en progression de +55,9% en données pro forma. Les volumes de ventes de véhicules reconditionnés ont quasiment triplé par rapport au 1er trimestre 2021, conformément à la stratégie déployée par le Groupe, la montée en puissance progressive du nouveau centre de reconditionnement d’Anvers permettant d’alimenter la tendance. Les volumes de véhicules pré-immatriculés sont en revanche en très net recul du fait de la baisse de production de véhicules neufs qui impacte toute l’Europe. À noter que la géographie bénéficie d’un effet de base favorable, compte tenu du ralentissement d’activité que les restrictions sanitaires imposées en Belgique en fin d’année 2020 avaient généré.

Espagne

Le chiffre d’affaires du trimestre s’élève à 80,1 millions d’euros, soit une hausse très significative de +117,4% en données pro forma par rapport la même période en 2021. Cette très bonne performance est due au segment des véhicules reconditionnés, les activités d’Aramis Group sur cette géographie n’étant que marginalement exposées aux véhicules pré-immatriculés. Les capacités de reconditionnement locales ont été étendues en 2021, et les rachats de véhicules auprès des particuliers ont été multipliés par près de 4, permettant à l’outil industriel d’alimenter la croissance très vigoureuse de l’activité.

Royaume-Uni

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 atteint 90,7 millions d’euros, en progression de +46,3% en données pro forma par rapport au 1er trimestre 2021. L’intégration de CarSupermarket avance comme prévu et le déploiement des méthodes et savoir-faire d’Aramis Group commence à générer ses premiers résultats. Les prix continuent à être particulièrement élevés au Royaume-Uni et la géographie bénéficie, elle-aussi, d’un effet de base favorable compte tenu des restrictions sanitaires imposées au Royaume-Uni en fin d’année calendaire 2020. Pour rappel, l’activité du Groupe sur cette géographie n’est pas du tout exposée au segment des véhicules pré-immatriculés.

DES PRIORITÉS OPÉRATIONNELLES ET STRATÉGIQUES CLAIRES

L’exercice 2022 d’Aramis Group est articulé autour de priorités opérationnelles clairement définies :

Continuer à améliorer la valeur délivrée aux clients , via des innovations technologiques, produits et servicielles impulsées par nos équipes multi-locales, cette proximité étant un atout majeur dans la compréhension des tendances des marchés et des attentes des particuliers et donc dans la mise en place de solutions adaptées ;





, via des innovations technologiques, produits et servicielles impulsées par nos équipes multi-locales, cette proximité étant un atout majeur dans la compréhension des tendances des marchés et des attentes des particuliers et donc dans la mise en place de solutions adaptées ; Accentuer l’approvisionnement en véhicules d’occasion auprès des particuliers . Dans un contexte qui 1/ restera vraisemblablement tendu tout au long de l’année sur le segment des véhicules neufs et 2/ se révèle compétitif sur les canaux d’approvisionnement en véhicules d’occasion auprès des professionnels, Aramis poursuivra ses efforts pour acquérir, dans chacune de ses géographies et au plus juste prix, les modèles adaptés à la clientèle locale ;





. Dans un contexte qui 1/ restera vraisemblablement tendu tout au long de l’année sur le segment des véhicules neufs et 2/ se révèle compétitif sur les canaux d’approvisionnement en véhicules d’occasion auprès des professionnels, Aramis poursuivra ses efforts pour acquérir, dans chacune de ses géographies et au plus juste prix, les modèles adaptés à la clientèle locale ; Poursuivre la montée en puissance des capacités de reconditionnement . Qu’il s’agisse de nouvelles capacités (deux nouveaux centres prévus en 2022, en France et au Royaume-Uni) ou de l’optimisation des capacités existantes (nouveau centre inauguré en Belgique en novembre 2021), les équipes d’Aramis Group continueront à développer l’outil industriel afin d’être en mesure de garantir les plus hauts standards de qualité et les délais de commercialisation les plus courts, un savoir-faire unique en Europe ;





. Qu’il s’agisse de nouvelles capacités (deux nouveaux centres prévus en 2022, en France et au Royaume-Uni) ou de l’optimisation des capacités existantes (nouveau centre inauguré en Belgique en novembre 2021), les équipes d’Aramis Group continueront à développer l’outil industriel afin d’être en mesure de garantir les plus hauts standards de qualité et les délais de commercialisation les plus courts, un savoir-faire unique en Europe ; Continuer à investir en marketing. Tant pour alimenter la notoriété de ses marques que pour générer du trafic sur ses sites, Aramis Group poursuivra ses investissements en marketing.

Au 1er trimestre 2022, le nombre de visites sur l’ensemble des sites du Groupe est en progression de +34% par rapport au 1er trimestre 2021 à près de 20 millions de visiteurs.





Pour rappel, la stratégie de croissance d’Aramis Group s’articule autour de trois piliers :

Capter le potentiel considérable du marché de la vente en ligne de voitures d’occasion reconditionnées ;



Elargir son implantation à l’international afin de pouvoir adresser une base de clients européens toujours plus large ;



Constituer des sources additionnelles de revenus notamment en développant son écosystème serviciel.





PERSPECTIVES

Comme indiqué lors de la publication des résultats annuels 2021 du Groupe le 9 décembre dernier, les tensions rencontrées actuellement sur les chaines de production automobile du fait de la pénurie de semi-conducteurs pèsent sur les perspectives du segment des véhicules pré-immatriculés. Il en résulte des baisses importantes des volumes sur les géographies d’Aramis Group exposées à ce segment, plus que compensées par la forte progression des volumes sur le segment très porteur des véhicules reconditionnés.

La pénurie de véhicules neufs alimente par ailleurs une hausse généralisée des prix des véhicules d’occasion, tant à l’achat qu’à la vente, dont l’activité du 1er trimestre 2022 du Groupe, détaillée dans le présent communiqué de presse, se fait notamment le reflet.

Aramis Group n’anticipe pas d’évolution notable de la situation du marché d’ici à la fin de son exercice 2022.

Sa très forte proposition de valeur pour ses clients, son agilité dans son approvisionnement multicanal, sa maîtrise de son outil industriel et le développement de services lui permettront de maintenir ses niveaux de Gross Profit per Unit (GPU – marge brute).

La hausse généralisée des prix se reflète mécaniquement sur la valeur des stocks, le Groupe ayant par ailleurs augmenté proactivement depuis plusieurs mois, comme anticipé, ses niveaux d’encours pour pouvoir servir la forte demande du marché, en maintenant une offre de véhicules profonde et diversifiée.

Aramis Group confirme ses objectifs annuels 2022, révisés à la hausse lors de la publication de ses résultats annuels 2021 par rapport à ceux communiqués lors de son introduction en bourse, à savoir :

Une croissance supérieure à +45% des volumes de véhicules reconditionnés (contre une croissance supérieure à +30% lors de l’introduction en bourse) ;





Un chiffre d’affaires total du Groupe supérieur à 1,6 milliard d’euros (contre un chiffre d’affaires total supérieur à 1,5 milliard d’euros lors de l’introduction en bourse) ;





Une marge d’EBITDA ajusté d’environ 1,5% du chiffre d’affaires.





Ces objectifs sont établis sur la base du périmètre d’activité du Groupe au 30 septembre 2021 et ne tiennent pas compte d'une nouvelle détérioration du contexte sanitaire dans les pays où il est présent.

***

Prochaine information financière :

Résultats semestriels 2022 : 16 mai 2022 (après bourse)

À propos d’Aramis Group

Aramis Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Groupe transforme le marché de la vente de véhicules d’occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré. Sur l’ensemble de l’exercice 2021, en données pro forma, Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de 1,36 milliard d’euros, vendu plus de 80 000 véhicules B2C et enregistré plus de 73 millions de visites sur ses sites Internet. À fin septembre 2021, le Groupe compte plus de 1 800 collaborateurs, un réseau de 60 agences et trois sites industriels de reconditionnement. Aramis Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94). Pour plus d’informations : www.aramis.group

Avertissement

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel Aramis Group opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats ou performances réels, ou les résultats ou d'autres événements, soient sensiblement différents de ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés ou identifiés au chapitre 3 " Facteurs de Risques " du Document d'enregistrement universel, déposé auprès de l’AMF le 26 janvier 2022 sous le numéro R. 22-004 et disponible sur le site Internet de la Société (www.aramis.group) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Ces informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et Aramis Group décline expressément toute obligation ou tout engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans les attentes ou tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Ces déclarations prospectives sont uniquement destinées à des fins d'illustration.

Le présent communiqué de presse ne contient que des informations de synthèse et ne peut être considéré comme exhaustif. Aucune assurance n’est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations ou déclarations contenues dans ce communiqué de presse.

Certaines des informations financières contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas directement extraites des registres ou procédures comptables d'Aramis Group et ne sont pas des mesures comptables IFRS (International Financial Reporting Standards). Elles n'ont pas été revues ou vérifiées de manière indépendante par les commissaires aux comptes d'Aramis Group.

Les informations financières pro forma incluses dans le présent communiqué de presse sont présentées uniquement pour illustration et ne représentent pas les résultats qui auraient été produits si l’acquisition de Motordepot (CarSupermarket) avait réellement été réalisée au 1er octobre 2020.

Ce communiqué de presse ne contient ni ne constitue une offre de titres ou une invitation ou incitation à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

1 Chiffre d'affaires hors activités B2B d'achat-revente de véhicules à l'export en Belgique, que le Groupe ne prévoit pas de poursuivre à moyen terme

2 Croissance par rapport aux données du 1er trimestre 2021 pro forma de l’acquisition de CarSupermarket au Royaume-Uni en mars 2021

3 Net Promoter Score

4 Nicolas Chartier est Président Directeur général de la Société, et Guillaume Paoli Directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

5 Croissance par rapport aux données du 1er trimestre 2021 pro forma de l’acquisition de CarSupermarket au Royaume-Uni en mars 2021

6 Croissance par rapport aux « données publiées » du 1er trimestre 2021, c’est-à-dire incluant le chiffre d’affaires par CarSupermarket à compter uniquement de son intégration dans le périmètre de consolidation du Groupe, soit au 1er mars 2021

7 Activités B2B d'achat-revente de véhicules à l'export en Belgique, que le Groupe ne prévoit pas de poursuivre à moyen terme

8 Chiffre d'affaires hors activités B2B d'achat-revente de véhicules à l'export en Belgique, que le Groupe ne prévoit pas de poursuivre à moyen terme

