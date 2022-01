Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 27 janvier 2022 à 18h00

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2021

Retour à un niveau d’activité normatif : CA T4 +5,6% versus 2019

Signature de contrats majeurs

Confirmation du recentrage stratégique

En M€ T4 2019 T4 2020 T4 2021 2019 YTD 2020 YTD 2021 YTD Europe 49,4 56,9 52,5 218,4 251,9 216,6 Amérique du Nord 0,4 0,4 0,4 1,7 1,9 1,7 Asie et reste du Monde 2,5 2,4 2,3 10,0 9,6 8,3 Total à PCC* 52,3 59,8 55,2 230,1 263,4 226,6 Total Périmètre courant 55,3 61,7 55,2 240,1 267,5 226,6

*à PCC (à périmètre et changes comparables) : retraité des contributions des sociétés DACD, soit 3,4 M€ en 2019, Médilis, soit 4,5 M€ en 2019 et 2,4 M€ en 2020, et PHEM, soit 1,9 M€ en 2019 et 2,0 M€ en 2020

ORAPI a réalisé un chiffre d’affaires sur le quatrième trimestre 2021 de 55,2 M€ contre 52,3 M€ au T4 2019, soit +5,6% et 59,8 M€ au quatrième trimestre 2020, soit -7,7% à PCC*.

Après une année 2020 historique, le Groupe retrouve ainsi un haut niveau d’activité normatif par rapport au T4 2019, ce malgré les impacts encore marqués de la crise sanitaire sur certains secteurs d’activité comme l’aéronautique, l’hôtellerie et la restauration.

Cette dynamique résulte de l’intensification des actions commerciales dont Orapi récolte progressivement les premiers fruits. Illustrée par le renouvellement et la signature de contrats majeurs tels que l’UGAP, les crèches People&Baby, ou encore InVivo, elle est aussi caractérisée par les succès de produits innovants issus de notre laboratoire R&D tels que la crème hydroalcoolique hydratante.

ORAPI GROUP enregistre un chiffre d’affaires annuel 2021 de 226,6 M€, en légère baisse de -1,5% à périmètre et changes comparables vs 2019 et -5,6% à périmètre et changes courants vs 2019.

En France, l’activité résiste grâce à l’implantation solide auprès des collectivités, administrations, services publics et grandes entreprises, s’établissant à 195 M€ contre 197 M€ en 2019 soit -1,0%. La tendance redevient positive sur le quatrième trimestre 2021 avec une croissance de +7,0%, soit 3,1 M€ vs T4 2019 à PCC.

En Europe (hors France), la croissance de +0,6% est tirée par une performance remarquable de l’Europe du Sud (+41,2%), fruit des investissements industriels et commerciaux réalisés sur l’exercice, tandis que l’Europe du Nord, principalement orientée sur les marchés de l’industrie automobile et des transports impactés par la crise sanitaire subit une régression de son chiffre d’affaires de -14,8% à PCC.

L’Amérique du Nord, au travers essentiellement de l’activité « process & maintenance » enregistre un chiffre d’affaires de 1,7 M€, en croissance de +1,4% à taux de change constant.

La zone Asie & reste du Monde résiste à 8,3 M€ (-17,3% à taux de change constant), malgré une exposition importante aux secteurs aérien et hôtelier.

De nouvelles perspectives solides et durables

La résistance du modèle d’ORAPI en 2021, après un exercice 2020 hors normes, et son potentiel de croissance validé par des prises de commandes importantes confirment la pertinence et la poursuite des orientations du plan stratégique 2025.

Poursuivant sa feuille de route 2025, le groupe a accéléré son recentrage stratégique avec la cession de PHEM le 30 septembre 2021 au groupe ARCOLE. Cette opération lui permet d’améliorer significativement sa structure financière et le dote de nouveaux moyens pour son développement, en ligne avec sa feuille de route 2025.

Par les remboursements successifs de la première tranche d’obligations remboursables en actions « ORA 1 » pour un montant de 23,7 M€ sur le 1er semestre 2021 et des Obligations Simples New Money « OSNM » pour un montant de 15,1 M€, ORAPI confirme son désendettement et réduit ainsi ses charges financières à venir.

Les résultats annuels qui seront publiés le 16 mars 2022 devraient permettre au Groupe d’afficher un nouveau profil, avec une amélioration de son EBITDA par rapport à l’année 2019 (bien qu’en retrait par rapport à l’EBITDA hors normes de 2020) et la réduction de sa dette financière nette.

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

Contacts :

Directrice Administrative et Financière

Annelise Rousset

+33 (0)4 74 40 20 82

annelise.rousset@orapi.com Communication Financière

Valentine Boivin

+33 (0)1 75 77 54 65

orapi@aelium.fr

Pièce jointe