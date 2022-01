Fynske Bank A/S præciserer forventningerne til årets resultat for 2021 og udmelder forventninger til 2022

Selskabsmeddelelse nr. 2022/01



Årets resultat 2021

Fynske Bank forventer et resultat før skat på ca. 74 mio. kr. for 2021.

I oktober 2021 opjusterede Fynske Bank sin forventning til et resultat før skat for hele 2021 til at være i intervallet 65-80 mio. kr.

Fjerde kvartal har været kendetegnet ved positive kursreguleringer samt begrænsede nedskrivninger.

Forventninger til 2022

For 2022 forventes et resultat før skat i intervallet 40-50 mio. kr.

Fynske Banks årsrapport for 2021 offentliggøres som planlagt 3. marts 2022.

For yderligere information, kontakt venligst:

Adm. direktør Petter Blondeau, tlf. 6217 6501 eller 6168 0501.





Med venlig hilsen

Fynske Bank A/S

