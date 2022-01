MARE NOSTRUM

Performance confirmée en 2021 : +26%

Accélération de l’ensemble des métiers

Retour aux meilleurs niveaux plus rapide qu’anticipé

Réitération des objectifs 2024





Grenoble, le 27 janvier 2022 – 18h. Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, publie un chiffre d’affaires annuel de 155 M€ en croissance de 26% qui confirme la tendance positive constatée sur le 1er semestre.

En millions d’euros 2021 2020 Variation

en % CA 1er trimestre 34,4 31,5 +9% CA 2ème trimestre 41,3 21,1 +96% CA 3ème trimestre 38,3 34,1 +12% CA 4ème trimestre 40,9 36,6 +12% CA Annuel 154,9 123,3 +26%

Chiffres non audités

L’année 2021 s’inscrit dans une bonne dynamique et ancre le redressement des activités permettant à Mare Nostrum de se rapprocher, à périmètre et change courants, de ses meilleurs niveaux plus rapidement qu’anticipé. Le 4ème trimestre marque notamment cette trajectoire avec un chiffre d’affaires de 40,9 M€ en progression de +12% (-2% par rapport à 2019). Ainsi, le chiffre d’affaires annuel 2021 n’est plus qu’à 6% du CA 2019 et l’écart se resserre à 4% sur le second semestre 2021.

Sur l’exercice, Mare Nostrum voit l’ensemble de ses activités progresser de plus de 25% par rapport à 2020. L’activité Travail Temporaire s’établit à 134,3 M€ en croissance de +24%, soit au-delà de la tendance du secteur estimée à +21%1. Avec une hausse de +9% par rapport à 2020, l’activité du dernier trimestre n’est plus qu’à -9% des niveaux de 2019. L’activité historique représente 87% du CA Groupe (contre 92% en 2019), conformément à la stratégie de Mare Nostrum visant à rééquilibrer le mix métiers en faveur des activités à plus forte marge.

Ainsi, le pôle Formation (5% du CA Groupe) performe avec un chiffre d’affaires annuel de 7,9 M€ (+23%) porté par le développement d’AT Patrimoine et la forte progression de Platinium CQFT (+85% à 1,4 M€ ). De même, l’activité Portage Salarial s’établit à 8,5 M€ sur l’année (+26%) dont 2,5 M€ sur le 4ème trimestre, soit une croissance de 31% par rapport au T4 2020 et de 13% par rapport à 2019.

La nouvelle division dédiée aux Plateformes de services RH bénéficie pleinement de l’intégration d’Inalvea Développement acquise fin 2020 et s’établit à 2,4 M€ (+216%). Elle contribue désormais pour 2% du CA Groupe et devrait poursuivre sa montée en puissance suite à la récente acquisition d’Uni’TT2.

Bénéficiant de la reprise d’activité du pays et des besoins croissants des entreprises, la division Recrutement totalise sur le 4ème trimestre un chiffre d’affaires de 0,6 M€ en progression de 36% permettant d’atteindre sur l’année 1,8 M€ (+23%). Retraitée des cabinets cédés au cours de l’année 2020, la progression du chiffre d’affaires s’élève à +71% et la division dépasse le CA comparable de 2019 (1,6 M€).

Accompagnant la relance de l’économie, Mare Nostrum poursuit son développement mixant croissance organique et acquisitions ciblées. De même, la diversification de ses métiers déjà bien engagée, devrait contribuer à terme à l’amélioration de la rentabilité. Fort d’un secteur porteur, d’une offre RH complète, d’une capacité à anticiper et répondre aux besoins futurs des entreprises, Mare Nostrum confirme son ambition de doubler de taille d’ici 2024 afin de devenir un acteur incontournable des RH pour les PME/ETI.

Plus d'informations sur www.mare-nostrum.eu

Prochain RDV :

28 avril 2022 : Résultats annuels 2021 et chiffre d’affaires 1er trimestre 2022

A propos de Mare Nostrum :

Depuis 17 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 390 collaborateurs permanents, plus de 10 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

Contacts

MARE NOSTRUM

Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu AELIUM

Investisseurs

Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

marenostrum@aelium.fr





1 Source : Note Prism’Emploi n° 264 (décembre 2021) & estimation Mare Nostrum

2 Communiqué du 16 décembre 2021

