PCAS : CHIFFRE D’AFFAIRES AU 31 DECEMBRE 2021

Ecully, le 27 janvier 2022

CHIFFRE D’AFFAIRES AU 31 DECEMBRE 2021

PCAS (Euronext Paris : PCA), spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la Vie et les Technologies innovantes, annonce la publication de son chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2021.

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PCAS s’établit à 187,0 M€ au 31 décembre 2021, en baisse de 3,7% par rapport à la même période de l’exercice précédent (-2,6% à taux de change constant).

en millions d'euros 2021 2020 Evolution en % 2021 A taux de change constant Evolution en % Chiffre d'affaires au 31 décembre 187,0 194,1 -3,7% 189,1 -2,6% Synthèse Pharmaceutique 119,6 135,2 -11,5% 121,0 -10,5% Chimie Fine de Spécialités 67,4 58,9 14,4% 68,1 15,7%

Synthèse Pharmaceutique

L’activité de Synthèse Pharmaceutique en Santé s’établit à 119,6 M€, en retrait de 11,5% par rapport à 2020 (en diminution de 10,5% à taux de change constant). La baisse des ventes de solution hydro-alcoolique, en comparaison au pic de consommation de 2020, ainsi que celle de plusieurs autres produits notamment à partir du site de Limay n’ont pas pu être compensées comme prévu initialement par l’augmentation des volumes d’Estetrol du fait de retards dans la production de cette molécule fabriquée pour le compte de la société Mithra depuis le nouvel atelier de production de molécules pharmaceutiques hautement actives de Villeneuve-La-Garenne.

Chimie Fine de Spécialités

Le chiffre d’affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 67,4 M€, en augmentation de 14,4% par rapport à 2020 (+15,7% à taux de change constant). L’ensemble des activités ont connu une forte progression de leurs ventes, avec notamment une très forte demande sur l’Electronique et les Lubrifiants, et une bonne reprise de la Cosmétique. Les difficultés d’approvisionnement et de logistique ont pu être maitrisées et n’ont que faiblement impacté le chiffre d’affaires. La demande sur des nouveaux projets reste sur une bonne dynamique.

Perspectives

La publication des résultats 2021 du Groupe PCAS est prévue le 24 février prochain.

Ces résultats demeureront fortement déficitaires du fait principalement d’un décalage des ventes d’Estetrol, ainsi que d’un niveau de chiffre d’affaires qui demeure insuffisant pour couvrir les coûts fixes supplémentaires engagés sur plusieurs sites de production au cours des dernières années afin de renforcer la qualité des processus de fabrication.

L’ensemble des équipes du Groupe PCAS, avec le support de son actionnaire Seqens, sont pleinement mobilisées pour une amélioration des résultats Groupe.

PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE :

Résultats 2021, le 24 février 2022

PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec environ 10% de son chiffre d'affaires dédié à la R&D et une large implantation internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs marchés. Dotée d'un niveau particulièrement élevé d'exigence, la société propose une gamme croissante de produits et solutions propriétaires dans des segments de pointe. PCAS a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 187,0 M€ et emploie près de 1 100 collaborateurs répartis dans 6 pays.



