Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte

L’assemblée générale mixte réunie le 27 janvier 2022 sous la présidence de Monsieur Daniel Derichebourg a approuvé sans modification les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2021 certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes. Ces comptes ont été publiés dans le rapport financier annuel prévu par l’article L.451-1-2 du Code Monétaire et Financier, lui-même inclus dans le Document d’Enregistrement Universel 2020-2021 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 15 décembre 2021 sous le numéro D.21-0974, et également disponible sur le site internet de la société (www.derichebourg.com). L’assemblée générale a approuvé à la majorité requise chacune des résolutions proposées pour lesquelles le conseil d’administration avait émis un avis favorable.

Après 3 mois d’activité (fin décembre 2021), et hors contribution d’Ecore, le chiffre d’affaires du groupe progresse de 34,7% par rapport à l’an passé, et s’établit à 959,4 m€.

L’EBITDA courant à fin décembre 2021 progresse de 45,9% et s’établit à 90,1 M€. L’activité Services à l’Environnement explique pour l’essentiel cette amélioration, malgré des volumes en deçà de ceux de l’an passé sur le début de l’exercice :

- 12% pour les ferrailles vendues, principalement à cause d’une baisse des volumes collectés liés au secteur automobile (moins de fabrication de véhicules neufs, donc moins de véhicules hors d’usage collectés, et moins de chutes de fabrication dans l’industrie automobile)

+ 1,8% pour les MNF vendus.

Les prix des matières premières demeurent élevés, et les marges unitaires se maintiennent à un niveau satisfaisant.

Les perspectives pour les prochains mois sont favorables :

les principaux clients sidérurgiques du groupe, qui ont fait le choix de maintenir leur niveau de production malgré des coûts de l’énergie en augmentation, ont des besoins solides et peinent à trouver le volume suffisant d’approvisionnement en ferrailles.

Certains clients sidérurgiques ont décidé de baisser leur niveau de production en raison de la hausse du coût de l’énergie. Dans le même temps, l’offre de ferrailles a diminué, ce qui fait que les prix demeurent à un niveau assez élevé.

Les cours de presque tous les métaux non-ferreux sont à des niveaux historiques très élevés.

Le plan d’intégration d’Ecore est en cours de discussion avec les différentes instances représentatives du personnel, en vue d’une mise en œuvre au 1er avril 2022.

Dans l’activité Multiservices, le chiffre d’affaires progresse de 7%, l’EBITDA courant est stable : le moindre de niveau de services exceptionnels dans l’activité Propreté est compensé par l’effet de la reprise de l’activité dans les services aéronautiques.

Les fondamentaux à long terme des métiers demeurent porteurs :

Les matières premières issues du recyclage contribuent à lutter contre le réchauffement climatique, par rapport à la production primaire de métal

Les entreprises poursuivent l’externalisation de services pour se concentrer sur leur cœur de métier

Au cours du Conseil d’administration qui s’est tenu après l’Assemblée générale, les mandats de Président-directeur général de M. Daniel Derichebourg et de Directeur général délégué de M. Abderrahmane El Aoufir ont été renouvelés pour une durée de 4 ans.

Code ISIN : FR 0000053381 - DBG

