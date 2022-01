L’ASPQ et le député Sylvain Roy réclament un rattrapage d’un milliard de dollars pour renforcer la santé publique

MONTRÉAL, 27 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale aux côtés du sociologue et député de Bonaventure Sylvain Roy, l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) a réclamé un rattrapage du financement en santé publique d’un milliard de dollars par an débutant dès le prochain budget du gouvernement.



Le député indépendant de Bonaventure, Sylvain Roy, a interpellé le ministre de la Santé, en décembre dernier, afin de demander un meilleur financement en santé publique. Le ministre de la Santé avait indiqué à ce moment être pleinement en accord : « Il y a eu des coupures de l'ordre de 30 % en santé publique sous le précédent gouvernement. S'il y a un endroit où il ne fallait pas couper pour prévenir ce que nous avons vécu pendant la pandémie, c'est bien en santé publique », a dit Christian Dubé.

« Cette pandémie a révélé à la dure la fragilité de notre réseau de santé publique. Non seulement nous devrons continuer de vivre avec la COVID et avec les inégalités sociales et de santé qu’elle a creusées, mais il faudra aussi affronter les autres crises qui nous guettent comme les conséquences des changements climatiques sur notre santé et la multiplication des maladies chroniques. Il faut un système solide de santé publique pour les contrer et s’y préparer dès maintenant. La Coalition Avenir Québec s’y était d’ailleurs engagée aux dernières élections : tenir cette promesse doit désormais devenir une priorité », réclame Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ.

La semaine dernière, le rapport de la Commissaire à la Santé et au bien-être, Joanne Castonguay, recommandait d’ailleurs de mettre la santé publique au cœur des stratégies du MSSS. Pour rejoindre la moyenne supérieure à 5 % que l’on retrouve dans le reste du Canada, on parle donc d’une différence d’environ 1,6 milliard de dollars par année.

« Il n’y a pas de magie. Si on investit moins en santé publique, on n’a pas les mêmes capacités de lutte contre les menaces à la santé, ni les mêmes possibilités de contribuer à la prévention des maladies et à la promotion de la santé physique et mentale des Québécois.es. Le Québec ne peut pas demeurer dernier de peloton de la santé publique. Nous devons faire l’histoire », souligne M.Roy.

« Le grand besoin d’un rattrapage financier pour la santé publique était déjà sans équivoque avant la pandémie. Même si celle-ci a forcé des ajustements d’urgence, il faut maintenant que le dernier budget de l’actuel gouvernement témoigne de sa promesse par un investissement historique et qu’il prévoie l’atteinte de cet objectif de plus de 5 % de son budget de santé », conclut Thomas Bastien.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Elle soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Source : Anne-Marie Morel

Conseillère principale

Cellulaire : 514-209-3262 - Courriel : ammorel@aspq.org





INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Une santé publique indispensable et pourtant continuellement négligée

Aujourd’hui, pour rattraper le reste du pays et permettre à la santé publique québécoise d’assurer pleinement l’ensemble de ses rôles de vigie, de protection, de prévention et de promotion de la santé, il faut pratiquement doubler tous les budgets de santé publique.

Comme le démontrait le rapport Évolution de la part des dépenses en santé publique dans le budget du ministère de la Santé et des Services sociaux entre 2004 et 2019 produit par le CIRANO et financé par l’ASPQ, la santé publique québécoise a profité d’une plus faible croissance que les autres programmes pendant de nombreuses années. Le rapport de la Commissaire à la Santé et au bien-être, Joanne Castonguay, présenté en janvier 2022, indiquait quant à lui que, sur les 58,6 milliards de dollars destinés à la santé en 2019, seul 2,2 % revenaient à la santé publique.

Ce sous-financement a sans doute coûté des vies et il nous coûte annuellement des milliards de dollars pour des conditions de santé et des souffrances évitables. Il nous prive aussi des bienfaits de la prévention et de la promotion de la santé sur l’espérance de vie en bonne santé et sur la qualité de vie pour toutes et tous. Enfin, le sous-investissement en santé publique a également un effet indirect sur la capacité de travail et donc sur la productivité de la société québécoise.

« Nous avons négligé ce secteur et nous en payons le prix aujourd’hui. Un milliard de dollars pour la santé publique aujourd’hui, c’est l’investissement progressif et récurrent duquel nous ne pouvons plus nous passer. Car les dollars investis en santé publique sont récupérés par des économies dans les systèmes de soins et par divers impacts économiques indirects particulièrement recherchés en temps de pénurie de main d’œuvre tels que la réduction du présentéisme et de l’absentéisme. Ainsi, ce rattrapage est autant un devoir moral qu’une opportunité de soutenir notre économie et notre système de soins qui s’effondre sous la pression », plaide M. Bastien.

Le gouvernement déjà conscient du problème en 2018

Lors de son échange avec l’ASPQ en période préélectorale, lettre datant du 3 septembre 2018, la CAQ reconnaissait l’urgence d’agir et proposait les solutions suivantes :

« Un gouvernement de la CAQ entend agir en prévention sur les déterminants de la santé parce que la santé générale des Québécois se dégrade. (…). Le Québec réserve seulement 2,8 % de son budget en santé à la santé publique, comparativement à 5,5 % en moyenne au Canada. Le Québec doit amorcer un rattrapage avec les autres provinces canadiennes, d’autant plus que les investissements en santé publique permettent des économies à long terme. »