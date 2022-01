Transcontinental inc. annonce un placement privé de 200 millions de dollars de billets non garantis de premier rang

English French

MONTRÉAL, 27 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'un placement privé de 200 millions de dollars de billets non garantis de premier rang venant à échéance en février 2025 à 2,667 % (« les billets »).



Les billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de placement composé de Scotia Capitaux inc., BMO Marchés des capitaux et de Marchés des capitaux CIBC à titre de teneurs de livres conjoints, ainsi que de Financière Banque Nationale inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc., BofA Securities Canada, MUFG Securities (Canada), Ltd. et de Casgrain & Compagnie Limitée.

La clôture du placement devrait avoir lieu le ou vers le 1er février 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Transcontinental inc. a l'intention d'affecter le produit net du placement au remboursement par anticipation de la dette existante, incluant le remboursement de la tranche de prêts à terme venant à échéance le 1er novembre 2022, ainsi qu’à d’autres besoins généraux de l’entreprise.

« Démontrant de nouveau la confiance soutenue des investisseurs envers TC Transcontinental, cette dette augmente notre flexibilité financière pour poursuivre le développement stratégique de la Société en plus de réduire nos coûts de financement », a expliqué Donald LeCavalier, chef de la direction financière de Transcontinental inc.

Les billets seront des obligations non garanties directes de Transcontinental inc. et occuperont un rang égal à toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées de Transcontinental inc. Les billets sont offerts au Canada dans le cadre d'un placement privé conformément à une dispense des exigences en matière de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Les billets n’ont pas été ni ne seront admissibles à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et, par conséquent, toute offre ou vente des billets au Canada sera faite aux termes d’une dispense des exigences en matière de prospectus de ces lois sur les valeurs mobilières. Les billets n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Securities Act »), ni des lois sur les valeurs mobilières d’un autre territoire, et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans avoir été inscrits en vertu de la Securities Act ou sans avoir fait l’objet d’une dispense des exigences d’inscription de cette loi. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura aucune vente des nouveaux billets dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans être préalablement enregistrée ou qualifiée en vertu des lois sur les valeurs mobilières de la juridiction visée.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 2,6 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 31 octobre 2021. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

Énoncés prospectifs

Nos communications publiques comprennent souvent des énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, formulés d'après les attentes de la direction et assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes intrinsèques, connus ou non. Par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur plusieurs hypothèses tant générales que spécifiques. La Société conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés, car les résultats ou événements réels pourraient différer de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. De tels énoncés prospectifs peuvent comprendre des observations concernant les objectifs de la Société, sa stratégie, ses résultats financiers prévisionnels et des perspectives quant à ses activités. La performance future de la Société pourrait aussi être touchée par un certain nombre de facteurs, dont plusieurs sont hors du contrôle ou de la volonté de la Société. Ces facteurs incluent, entre autres, la conjoncture économique dans le monde, les changements structurels dans les industries où la Société exerce ses activités, l’effet du développement et de l’adoption de produits numériques sur la demande des services liés aux détaillants et la demande des autres produits imprimés, la capacité de la Société de générer une croissance interne dans des industries hautement concurrentielles, la capacité de la Société à compléter des acquisitions dans le secteur de l'emballage et de les intégrer adéquatement, l'incapacité de maintenir ou d’améliorer l'efficacité opérationnelle et d'éviter les perturbations pouvant nuire à sa capacité de respecter les échéanciers, la cybersécurité et la protection des données, l’environnement politique et social ainsi que les changements au niveau réglementaire ou législatif, notamment en matière environnementale ou de distribution de porte en porte, les changements dans les habitudes de consommation notamment liées à des questions de développement durable et d’utilisation de certains produits ou services tels que la distribution de porte en porte, le changement des habitudes de consommation ou la perte d’un client majeur, la consolidation de sa clientèle, la sécurité et la qualité de ses produits d’emballage utilisés dans l’industrie de l'alimentation, la protection de ses droits de propriété intellectuelle, le taux de change, la disponibilité des capitaux à un coût raisonnable, les mauvaises créances de certains clients, le contrôle des importations et des exportations, les coûts des matières premières, du transport ainsi que de l'énergie consommée, la disponibilité des matières premières, le recrutement et la rétention du talent, la fiscalité, les taux d'intérêt et l’incidence de la pandémie de la COVID-19 sur ses activités, ses installations et ses résultats financiers, les changements dans les habitudes de consommation des consommateurs et les changements sur les activités et la situation financière des clients de la Société découlant de la pandémie de la COVID-19 et l’efficacité des plans et des mesures mis en place en réponse à cet égard. Les principaux risques, incertitudes et facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels sont décrits dans le Rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 octobre 2021 ainsi que dans la plus récente Notice annuelle.

Sauf indication contraire de la part de la Société, les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l’effet potentiel d’éléments non récurrents ou d’autres éléments exceptionnels, ni de cessions, ni de regroupements d’entreprises, ni de fusions ou d'acquisitions qui pourraient être annoncées ou conclues après la date du 27 janvier 2022. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits conformément aux dispositions prévues dans les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières en matière d'exonération. Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué sont basés sur les attentes actuelles et sur les données disponibles au 27 janvier 2022. Des énoncés prospectifs peuvent être également intégrés à d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation en matière de valeurs mobilières au Canada ou à toute autre communication. La direction de la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés, à moins que les autorités ne l’exigent.

Ne pas diffuser aux États-Unis ni par l’intermédiaire d’agences de transmission américaines