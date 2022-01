„Telia Lietuva“ 2021 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatai

English Lithuanian

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 dieną.

2021 m. ketvirtasis ketvirtis (palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus):

- Bendros pajamos padidėjo 4,3 proc. – iki 113,3 mln. eurų (108,6 mln. eurų).

- EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų ir pelno, sumažėjo 1,5 proc. – iki 33,9 mln. eurų (34,4 mln. eurų).

- EBITDA sumažėjo 3,1 proc. – iki 34,1 mln. eurų (33 mln. eurų).

- Ketvirčio pelnas sumažėjo 3,9 proc. – iki 16,2 mln. eurų (16,9 mln. eurų).

2021 m. dvylika mėnesių (palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus):

- Bendros pajamos padidėjo 5,7 proc. – iki 420,8 mln. eurų (398,1 mln. eurų).

- EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 2,7 proc. – iki 139,9 mln. eurų (136,2 mln. eurų).

- EBITDA padidėjo 3,4 proc. – iki 139,4 mln. eurų (134,9 mln. eurų).

- Laikotarpio pelnas padidėjo 3,2 proc. – iki 57,6 mln. eurų (55,9 mln. eurų).

- Laisvieji pinigų srautai padidėjo 0,9 proc. – iki 85,7 mln. eurų (84,9 mln. eurų).

Vadovybės komentaras:

2021 m. finansiniai rezultatai ir investicijos tiesiogiai atspindėjo Bendrovės paslaugų svarbą ir aktualumą rinkoje. Paskutinį 2021 m. ketvirtį sutelktos rekordinės 41,9 mln. eurų investicijos į sritis, kurios pandemijos laikotarpiu tapo ypač svarbios ir augo dviženkliais skaičiais, – interneto prieigos tinklus ir debesų kompiuteriją. Dėl stipriai padidėjusio IT paslaugų poreikio Bendrovė iki metų pabaigos modernizavo bei išplėtė dviejų pagrindinių duomenų centrų pajėgumą ir serverinių talpa padidėjo keturis kartus.

Mobiliojo ryšio tinklo atnaujinimas, kuris užtikrins sklandų perėjimą prie 5G technologijos, įgauna pagreitį. 2021 m. pabaigoje daugiau nei 450 bazinių stočių užtikrinančių 2G, 3G, 4G ir 5G ryšį buvo atnaujintos „Ericsson“ įranga. Taip pat peržengtos dvi svarbios technologinės atžymos: nuo spalio jau kas antras skambutis „Telia Lietuva“ mobiliajame tinkle vyksta naudojant VoLTE technologiją, o vidutinis duomenų atsisiuntimo greitis Bendrovės tinkle, Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis, siekė 104,5 Mb/s ir pirmą kartą istorijoje viršijo simbolinį šimtą megabitų per sekundę.

Ryšio kokybinė lyderystė turėjo tiesioginės įtakos ir naujų klientų pritraukimui. Vien per paskutinį metų ketvirtį mobiliojo ryšio paslaugas iš „Telia Lietuva“ pasirinko 69 tūkst. naujų klientų. Klientų skaičius per paskutinius dvylika mėnesių augo visose kitose paslaugų grupėse:

- mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius padidėjo 8,6 proc. – iki 1 518 tūkst.,

- šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 2,7 proc. – iki 305 tūkst.,

- išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 0,8 proc. – iki 255 tūkstančių.

Dėl dviženkliais skaičiais didėjančių pajamų iš mobiliojo ryšio, plačiajuosčio interneto ir IT paslaugų, didėjo bendrosios pajamos. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, per 2021 m. sausį–gruodį:

- pajamos iš IT paslaugų padidėjo 24,3 proc.,

- pajamos iš plačiajuosčio interneto padidėjo 11,2 proc.,

- pajamos iš mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų padidėjo 10,4 proc.,

- pajamos iš TV paslaugų padidėjo 8,5 procento.



2021 m. pabaigoje į rekordines aukštumas daugiau kaip 4 kartus pakilę elektros energijos tarifai ir didesnės išlaidos rinkodarai mažino ketvirčio EBITDA, tačiau dvylikos mėnesių EBITDA buvo didžiausia Bendrovės istorijoje. Lygiai kaip ir ilgalaikės investicijos. Per 2021 m. iš viso 93,9 mln. eurų arba daugiau nei penktadalis Bendrovės pajamų buvo investuota į fiksuotojo ir mobiliojo ryšio tinklo bei IT infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą, o taip pat verslo transformacijos programą. Stiprūs pinigų srautai leido Bendrovei anksčiau termino grąžinti pusę bankų suteiktos paskolos ir sumažinti išorinę paskolą iki 30 mln. eurų.

2021 m. pabaigoje baigtas dvejus metus trukęs 30 didžiausių klientų aptarnavimo salonų atnaujinimo projektas, kurio investicijų suma siekė 2,5 mln. eurų. Lapkritį „Telia Lietuva“ antrus metus pamečiui pripažinta aukščiausią aptarnavimo kokybę suteikiančia telekomunikacijų bendrove Lietuvoje. Šį tyrimą atliko UAB „Slapto pirkėjo tyrimai“, dirbanti su prekės ženklu „Dive Lietuva“. Taip pat Bendrovė gavo maksimalų balą naujame „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atliktame verslo skaidrumo vertinime.





