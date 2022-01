English French

DELTA DRONE INTERNATIONAL CEDE PARAZERO IL

POUR UN MONTANT DE 6 MILLIONS DE DOLLARS AUSTRALIENS EN CASH

28 janvier 2022 – 8 H

Delta Drone International Limited, filiale de Delta Drone SA cotée à la bourse de Sydney, annonce ce jour la cession de la société israélienne ParaZero à un consortium d’investisseurs, pour un montant de 6 millions de dollars australiens, payé en cash.

Cette opération va permettre à Delta Drone International de concentrer son développement sur des activités de service dédiées au secteur des mines dans une zone géographique bien définie, l’hémisphère sud, principalement en Afrique australe et en Australie.

Le produit de la cession renforce significativement les fonds propres et la trésorerie de Delta Drone International qui disposera ainsi de ressources financières propres, de nature à rapidement se positionner comme un acteur leader du secteur.

Enfin, la cession de ParaZero, dont l’activité de fabricant est très capitalistique, réduit considérablement les besoins en financement de R&D de Delta Drone International.

L’intégralité des informations relatives à cette opération figure dans le communiqué de presse officiel, diffusé ce jour en Australie.

Commentant le succès de cette opération majeure, Christian Viguié, Président Directeur Général du groupe Delta Drone a déclaré :

« Un an après avoir pris pied en Australie, la cession de ParaZero Israël marque l’aboutissement d’une étape essentielle de notre stratégie internationale de développement, cohérente et constante, qui s’inscrit dans la volonté du groupe de concentrer ses activités sur le déploiement de solutions professionnelles à base de drones dans trois secteurs de dimension mondiale clairement identifiés : la sécurité, la logistique et les mines.

Concernant le secteur des mines, il est évident qu’une des principales zones d’opérations dans le monde concerne l’hémisphère sud et plus particulièrement les deux pays majeurs qui sont l’Afrique du Sud et l’Australie. Pour cette raison, la première étape, initiée début 2017, a consisté à acquérir la société Rocketmine en Afrique du Sud. A partir de cette base solide, le groupe a progressivement étendu ses activités à l’ensemble du continent africain en constituant progressivement le sous-groupe Delta Drone South Africa, jusqu’à devenir le leader incontesté de son secteur en Afrique.

A partir de 2020, l’opportunité de s’implanter également en Australie s’est offerte, elle a été saisie par le biais d’une opération de rapprochement avec la société australienne ParaZero Ltd, société cotée à la bourse ASX de Sydney et aussitôt renommée Delta Drone International. En 2021, l’implantation en Australie a connu un premier développement majeur avec l’acquisition de la société Arvista Pty Ltd, localisée à Perth dans le principal état minier de l’ile-continent, l’Australie Occidentale.

Il est important de souligner que cette position de premier rang mondial a été finalement acquise pour un coût d’investissement très modeste. En effet, le montant de la cession de ParaZero Israël correspond peu ou prou à la totalité des sommes préalablement investies par le groupe depuis 4 ans.

Fort de cette position désormais très solide dans l’hémisphère sud adressée au secteur des mines, le groupe dispose d’une base pour accélérer son développement dans l’ensemble de la zone. Elle pourrait également faire naitre des opportunités de croissance dans d’autres parties du monde également concernées par le secteur des mines, en l’occurrence le continent américain, Canada et États-Unis notamment. »

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète.

L’action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR0011522168

Sont également cotés sur Euronext Growth des BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991

