Vincit Oyj: Kutsu tiedotustilaisuuteen vuoden 2021 tuloksesta sekä vuoden 2022 odotuksista

Vincit Oyj

Lehdistötiedote 28.1.2022 kello 12:00

Kutsu tiedotustilaisuuteen vuoden 2021 tuloksesta sekä vuoden 2022 odotuksista

Vincit julkistaa vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen torstaina 3.2.2022 kello 9.00. Analyytikoille ja medialle tarkoitettu tulosinfo järjestetään samana päivänä 3.2.2022 kello 10.00 alkaen. Tilaisuus järjestetään online-webinaarina.

Vincitin toimitusjohtaja Julius Manni käy tilaisuudessa läpi vuoden 2021 tuloksen ja alkaneen vuoden odotuksia.

Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 1.2.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen sijoittajat@vincit.fi. Osallistujille toimitetaan linkki tilaisuuteen sähköpostilla.

Esitysmateriaali on luettavissa yhtiön verkkosivuilta www.vincit.fi/sijoittajille tiedotustilaisuuden päätyttyä.



Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Julius Manni, puhelin: 050 424 3932

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi