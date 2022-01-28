VTC Academy 的目標是為資訊科技與設計行業的數碼學術生態系統開發計劃籌集 2,000 萬美元

越南河內, Jan. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- VTC Information Technology and Design Academy (VTC Academy) 在獲得越南投資集團 (VIG) 300 萬美元的資金後，宣佈其三年業務表現。 此外，VTC Academy 透露，學院計劃在未來五年的發展計劃中再籌集 2,000 萬美元。



在過去三年中，VTC Academy 已獲得 VIG 的全面支持，在越南的河內和胡志明市等兩個最充滿活力的城市建立三個分校。VTC Academy 主要專注於建立一個高質素的專業團隊，並以嚴格的招生標準開發各類學術課程。因此，這些專業人士在研發領域發揮重要的作用，並且是 VTC Academy 的關鍵支柱之一。此外，一個大型的國際教育合作夥伴網絡令 VTC Academy 與其他越南機構與眾不同，為其帶來卓越的學術標準及聲譽。此外，該學院還為所有學生提供各種現代學習設施和資源等的優越支援。

在過去的兩年中，2019 冠狀病毒病疫情對越南的大多數服務公司和教育機構產生了不良影響，其中一些公司甚至被迫關閉或破產。另一方面，VTC Academy 透過不斷採用創新解決方案，證明了其靈活性、適應力、彈性及能力，在過去 3 年，每年收入和入學率均增長高達 200%。

此外，VTC Academy 正在開發的數碼教育生態系統將創造一個顛覆遊戲規則的轉變，且優化業務表現和成本效益。該生態系統讓 VTC Academy 可以實行市場通訊、入學、學術管理、實時的職務更新及其他領域的工作流程自動化。因而讓 VTC Academy 和學生、以及業務與學生之間的參與度在整個學習過程中大幅提高。

十多年來， VTC Academy 成功培育了 10,000 多名學生，他們目前正在編程、全端開發、遊戲開發、3D 設計和電子商務等領先的機構工作，例如： Shopify、Sparx*、Viettel、VNG、Gameloft、Shopee...等 VTC Academy 一直保證 100% 的畢業學生都有就業機會。

VTC Academy 行政總裁 Hoang Viet Tan 先生表示： 「越南正在經歷對技術、設計和數碼市場領域的人力資源爆發性需求。 2019 冠狀病毒病疫情已成為重要的推動力量之一，刺激著亞洲和世界各地以技術為基礎的人力資源的增長，包括越南。儘管越南年輕人有獨特的思維和渴望採用新的技術趨勢，但他們需要具備充分的知識和能力，以加強他們的創造力來學習如何應用該技術，並滿足國內及地區市場日益增長的需求。」

VTC Academy 主席 Hoang Viet Tung 先生說：

VTC Academy 計劃根據下一個五年的業務計劃，透過開發數碼學術生態系統和擴展新分校，為全國所有學生提供優質的教育機會。我們的主要目標是開發以學生為中心的學術生態系統，其中包括網上職業導向圖書館 4.0、電子學習平台、人工智能 (AI) 系統，以及中央數據平台，以在整個學習過程中與學生互動，以及連接越南企業和高質素人力資源的招聘平台。」

VIG 的 Education Investment 董事 Le Thi Khanh An 女士分享她對 VTC Academy 的想法： 「VTC Academy 取得了快速的進展，並備受 VIG 的信賴，這受益於主要的核心價值，例如專業和經驗豐富的領導委員會、清晰的長期願景及一貫的發展策略。」

關於 VTC Academy：

VTC Information Technology and Design Academy (VTC Academy) 成立於 2010 年，是在越南以全球標準提供數碼教育環境的先驅，提供資訊科技 (IT)、設計和數碼市場學課程。VTC Academy 專注於發展優質的越南人力資源，滿足本地及全球人力的招聘需求，在未來 10 年內成為資訊科技、設計和數碼業務行政的頂級亞洲教育組織。

關於越南投資集團 (VIG)

越南投資集團（VIG）是一家成立於 2006 年的私募股權公司，主要投資越南的高增長和具影響力的企業。目前，VIG 以 5 億美元的資金管理 3 個基金。VIG 的投資組合包括頂尖技術集團和教育組織，例如 Seedcom、Tek、ELSA Speak、VTC Academy、Galaxy、Wellspring School System、Sylvan Learning Vietnam、網上管理培訓 (OMT) ...等

新聞聯絡資料：

Thao, Mach Phuong

thaomp@vtc.edu.vn

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e04f1a96-0ea2-4aaa-b5b6-614f8aef1016