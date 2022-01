Rovio Entertainment Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Rovio Entertainment Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioiksi

English Finnish

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 28.1.2022 klo 13.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Rovio Entertainment Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioiksi

Rovio Entertainment Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuonna 2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Niklas Hed, Camilla Hed-Wilson, Kim Ignatius, Björn Jeffery ja Leemon Wu. Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Langer Lee.

Langer Lee, syntynyt 1988, toimii ByteDanceen kuuluvan Nuverse Games -yritystoiminnan Aasian (pl. Kiina) ja Euroopan kehitysjohtajana. Hänellä on yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto Singaporen johtamisyliopistosta (SMU). Hän omaa yli kahdeksan vuoden kokemuksen mobiilipeli- ja viihdesektorilta globaalien investointien ja strategisten kumppanuuksien saralta, minkä ansiosta hän on hyvin verkostoitunut alalla.

Jeferson Valadares on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan hallituksen jäseneksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Kim Ignatius ja varapuheenjohtajaksi Björn Jeffery.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Niklas Hed, Kim Ignatius, Björn Jeffery ja Langer Lee ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista ja kokonaisarvioinnin perusteella Camilla Hed-Wilsonin ja Leemon Wu’n ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukselle maksettavat kuukausipalkkiot pidetään ennallaan seuraavasti;

hallituksen puheenjohtajalle 9 500 euroa kuukaudessa;

hallituksen varapuheenjohtajalle 7 500 euroa kuukaudessa;

hallituksen muille jäsenille kullekin 5 000 euroa kuukaudessa; sekä

hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 2 500 euroa kuukaudessa. Jos tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, hänelle ei makseta lisäpalkkiota.

Yhtiö korvaa hallituksen ja valiokuntien jäsenten tehtäviin liittyvät kohtuulliset matkakulut.

Lisätietoja Rovion osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä sekä ehdotukset kokonaisuudessaan ovat yhtiön internet-sivulla https://investors.rovio.com/fi/osakkeenomistajien-nimitystoimikunnan-ehdotukset-2022-yhtiokokoukselle. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Rovio Entertainment Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Kaj Hed (Moor Holding AB) ja jäseninä Matthew Wilson (Brilliant Problems Oy), Esko Torsti (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Markus Lindqvist, (Aktia Pankki Oyj, Aktia Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen laillinen edustaja) sekä asiantuntijajäsenenä Kim Ignatius, Rovio Entertainment Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:

Minna Raitanen, lakiasiainjohtaja

p. 040 485 8985

sähköposti: RovioIR@rovio.com

www.rovio.com

Rovio lyhyesti:

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin laajentunut peleistä lisensoinnin kautta erilaisiin viihde-, animaatio- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin vuonna 2019. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä ja yhtiöllä on seitsemän pelistudiota – kaksi Espoossa (Suomi), yksi Tukholmassa (Ruotsi), Kööpenhaminassa (Tanska), Montrealissa ja Torontossa (Kanada) sekä vuonna 2021 ostettu tytäryhtiö Ruby Games Izmirissä (Turkki). Suurin osa henkilöstöstä on Suomessa, jossa myös Rovion pääkonttori sijaitsee. Rovio on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)