Gofore Oyj: Goforen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle

GOFORE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.1.2022 KLO 13.45

Goforen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle



Gofore Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 25.3.2022 suunnitellusti järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle:



Hallituksen jäsenten lukumäärää ja kokoonpanoa koskeva ehdotus



Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä, ja että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen jäsenet Mammu Kaario, Piia-Noora Kauppi, Timur Kärki ja Sami Somero.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä Eveliina Huurre ja Tapani Liimatta.

Eveliina Huurre toimii tällä hetkellä Finnair Oyj:n vastuullisuusjohtajana. Aiemmin Huurre on toiminut Finnairin matkustamopalveluista vastaavana johtajana, useissa sosiaali- ja terveydenhuollon johtotehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla, kuten Attendo Oy:ssä, sekä Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitrassa. Huurre on ollut Mehiläinen Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2016 ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) säätiön hallituksen jäsen vuodesta 2020. Koulutukseltaan Huurre on valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta.

Tapani Liimatta on työskennellyt teknisenä projektipäällikkönä ja esihenkilöroolissa Gofore Oyj:ssä vuodesta 2018. Liimatta on ollut Gofore-konsernin henkilöstön keskuudestaan vaaleilla valitsema edustaja Goforen hallituksessa heinäkuusta 2021 alkaen. Liimatalla on laaja kokemus IT-alalta eri tehtävistä tiiminvetäjänä, tuoteomistajana ja vanhempana ohjelmistosuunnittelijana. Ennen Goforelle siirtymistään hän on työskennellyt Leanware Oy:ssä, Cybercom Oy:ssä, Plenware Oy:ssä ja Patria Ailon Oy:ssä. Liimatta on koulutukseltaan tietotekniikan diplomi-insinööri Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin.

Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Timur Kärkeä, joka on riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja Tapani Liimattaa, joka on riippuvainen yhtiöstä. Kärki on yhtiön suurin osakkeenomistaja ja toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuoteen 2019 asti. Liimatta on työsuhteessa yhtiöön.

Hallituksen jäsenten palkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat:



Hallituksen puheenjohtaja: 3 500 euroa/kuukausi.

Hallituksen muut jäsenet: 2 000 euroa/kuukausi.

Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita valiokuntien kustakin kokouksesta seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa kokouksesta, ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta.

Lisäksi kaikille jäsenille korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan.



Nimitystoimikunnan kokoonpano

Vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluvat:

Timur Kärki, Timur Kärjen nimeämänä

Petteri Venola, Petteri Venolan nimeämänä

Mika Varjus, Mika Varjuksen nimeämänä

Sami Somero, yhtiön hallituksen nimeämänä

Nimitystoimikunta teki kaikki ehdotuksensa yksimielisesti.

Gofore Oyj:n yhtiökokous päätti 29.4.2020 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä. Heistä kolme (3) on yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämä edustaja ja yksi (1) on yhtiön hallituksen keskuudestaan valitsema hallituksen jäsen.



Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Lisätietoja:



Timur Kärki, hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 828 5886

timur.karki@gofore.com



Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 990 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 105 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.