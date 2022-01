Vincit Oyj

Yhtiötiedote 28.1.2022 kello 15:00

Vincit Oyj:n omien osakkeiden hankinta päättynyt

Vincit on saanut päätökseen yhtiön omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jonka aloittamisesta yhtiö tiedotti 4.11.2021. Yhtiö on hankkinut Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 5.11.2021 – 25.1.2022 välisenä aikana yhteensä 150 000 omaa osakettaan. Keskimääräinen ostohinta osaketta kohti oli 8,0607 euroa ja kokonaisarvo 1.209.109,76 euroa.

Yhtiön hallussa on tällä hetkellä 431 195 kappaletta omia osakkeita.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Julius Manni, puhelin: 050 424 3932

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi