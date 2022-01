Værdipapirfonden Independent Invest - Finanskalender 2022

I henhold til gældende oplysningsforpligtelser over for Nasdaq Copenhagen A/S offentliggøres hermed finanskalender for Værdipapirfonden Independent Invest for 2022.

Finanskalender

18. februar 2022 – Offentliggørelse af årsrapport 2021

12. august 2022 – Offentliggørelse af halvårsrapport 2022