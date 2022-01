„Utenos trikotažas“ koncentruos investicijas į pelningiausią veiklą

English Lithuanian

Transformaciją tęsianti „Utenos trikotažo“ bendrovė ateities investicijas koncentruos į pagrindinę veiklą – užsakomąją gamybą ir inovatyvių medžiagų kūrimą. Šiai, didžiausias pajamas ir pelningumą generuojančiai, strateginei krypčiai pritarė įmonės valdyba. Gryninant veiklą, į mažesnę pajamų dalį generuojančius nuosavus prekių ženklus „Utenos trikotažo“ investicijos bus reikšmingai sumažintos arba tolesnė plėtra vykdoma pritraukiant investuotojų.



Investicijos – į perspektyvų augantį segmentą

„Žingsnis – savalaikis ir natūralus. Jau daugiau nei du dešimtmečius didžiąją įmonės pajamų dalį sudaro medžiagos ir trikotažo gaminiai pasauliniams prekių ženklams. Ši veiklos sritis kuria aukščiausią pridėtinę vertę, o kartu reikalauja ir nuolatinių investicijų į naujausias tvarių medžiagų technologijas, gamybos proceso inovacijas. Pasaulyje toliau auga paklausa išskirtinei ir tvariai tekstilei, o tai yra didžiausia mūsų stiprybė. Tad dar daugiau pajėgų ir resursų nukreipdami į tolimesnį aplinkai draugiškų inovacijų vystymą, siekiame stiprinti savo pozicijas globaliose rinkose ir užtikrinti ilgalaikį pelningą įmonės augimą“, – sako „Utenos trikotažo“ vadovas Petras Jašinskas.

Aukštos pridėtinės vertės gamyba pasauliniams prekių ženklams sudaro apie 84 proc. „Utenos trikotažo“ pajamų. „Utenos trikotažas“ turi daugiau nei 50 užsienio klientų, o pagrindinės eksporto rinkos – Vokietija, Austrija, Šveicarija bei Skandinavijos šalys. Pasak P. Jašinsko, būdama greta savo klientų – prekių ženklų vystytojų Europoje, įmonė partneriams gali pasiūlyti greitus individualizuotus sprendimus, sutrumpinti jų tiekimo grandinę ir tapti patikimu aukščiausius klientų aptarnavimo standartus atitinkančiu partneriu. Todėl tokių aukštesnės pridėtinės vertės „Utenos trikotažo“ užsakymų toliau daugėja. Per devynis 2021 m. mėnesius „Utenos trikotažo“ užsakomųjų trikotažo gaminių pardavimai lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2020 m., išaugo 15 proc. iki 16,4 mln. eurų. Per analogišką laikotarpį „Utenos trikotažo“ valdomų prekių ženklų – UTENOS ir ABOUT – pardavimai sumažėjo beveik penktadaliu ir sudarė 3,3 mln. Eur.

Paklausa pasaulinių prekių ženklų produkcijos gamybai išlieka didelė ir numatomas maksimalus šių metų „Utenos trikotažo“ gamybos pajėgumų panaudojimas.

ABOUT – dairosi investuotojų, UTENOS ženklo vaidmuo keisis iš esmės

Vykdant prekių ženklų pertvarką, dar praėjusiais metais tvarios ir išskirtinės mados ženklo ABOUT vystymu pradėjo rūpintis naujai įsteigta ir nuo „Utenos trikotažo“ atskirta įmonė „Aboutwear“. Šiuo metu ji aktyviai ieško investuotojų ženklo plėtrai. ABOUT prekių ženklas jau turi stiprių tarptautinių partnerių – nuo „Le Bon Marché“ (Prancūzija) iki itin populiarių prekybos platformų „Zalando“ ar „Bootz.com“. Pasak „Aboutwear“ vadovės Giedrės Vilkės, inovatyvios ir tvarios medžiagos iš maisto atliekų, kavos tirščių ar net bananų lapų, kurios dar pasižymi antibakterinėmis, antialerginėmis ar netgi antioksidacinėmis savybėmis ir prisideda prie odos regeneracijos yra išskirtinis šio prekės ženklo požymis, suteikiantis konkurencinį pranašumą ir išskirtinumą perpildytoje rinkoje.

„ABOUT ateities perspektyvos bei galimi plėtros tempai priklausys nuo naujų investuotojų paieškų rezultato. Tikime, jog šis prekių ženklas turi viską, jog galėtų būti vienas iš sparčiausiai augančių kategorijoje jau netolimoje ateityje. Investicijos reikalingos tolimesniam D2C platformos vystymui, lokalizacijai šalyse, bei prekių likučiams didinti, kad galėtume aptarnauti didmenos užsakymų poreikius itin greitai“, – sako G. Vilkė.

Augant užsakomajai gamybai, iš esmės keisis nuosavo prekių ženklo UTENOS indėlis į bendrą pardavimų struktūrą. Šiuo metu UTENOS ženklo vystymui dedikuotas atskiras įmonės padalinys taps integruota organizacijos dalimi, o pats ženklas įgyvendinat tvarią „Zero Waste“ ideologiją iš esmės bus skirtas kolekcijoms iš gamyboje nepanaudotų kokybiškų ir tvarių medžiagų. Statistika rodo, kad įvairiuose drabužių gamybos etapuose neišvengiamai iki 30 proc. tekstilės lieka nepanaudota. Šie kiekiai per maži masinei gamybai, tačiau tinkami mažoms individualizuotoms partijoms, kurios ir bus pertvarkyto UTENOS ženklo ašis. Po pertvarkos sumažėjus UTENOS ženklo gaminių apimtims bus peržiūrėti jų prekybos kanalai. Elektroninė parduotuvė tęs veiklą, bet per šiuos metus sumažės fizinių parduotuvių. Kokia apimtimi ir terminais – paaiškės pirmąjį šių metų ketvirtį, po pokalbių su prekybos partneriais, kurie jau prasidėjo.

Daugiau informacijos:

Živilė Jonaitytė

CFO, Utenos Trikotažas AB

Mob.: +370 686 51938

Email: zivile.jonaityte@ut.lt