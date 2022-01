English Dutch French

Gereglementeerde informatie, Leuven, 28 januari 2022 (17.40 CET)

Halfjaarlijks financieel verslag 2021/2022

In de eerste helft van boekjaar 2021/2022 boekte KBC Ancora een winst van 223,9 miljoen euro, tegenover een verlies van 8,1 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar. Het verschil is nagenoeg volledig toe te schrijven aan de beslissing van KBC Groep om in de tweede jaarhelft van 2021 zowel een interim-dividend uit te keren over boekjaar 2021 als een bijkomend dividend over boekjaar 2020. In dezelfde periode van het boekjaar voordien besliste KBC Groep nog om, in navolging van de aanbevelingen van de ECB, geen interim-dividend uit te keren.

Resultaten over de eerste helft van boekjaar 2021/2022

1H boekjaar



(in 000 euro) 2021/2022 p.a.

(in euro) 1H boekjaar





(in 000 euro) 2020/2021



p.a.

(in euro) Opbrengsten 232.576 2,97 34 0,00 Dividenden uit financiële vaste activa 232.549 2,97 0 0,00 Andere opbrengsten 27 0,00 34 0,00 Kosten -8.667 -0,11 -8.115 -0,10 Kosten van schulden -6.934 -0,09 -6.884 -0,09 Diensten en diverse goederen -1.332 -0,02 -1.230 -0,02 Andere kosten -400 -0,01 -1 -0,00 Resultaat na belastingen 223.910 2,86 -8.081 -0,10 Uitgekeerd interim-dividend 180.093 2,30 0 0,00 Aantal aandelen uitgegeven* 78.301.314 78.301.314

* Er zijn geen instrumenten die tot verwatering kunnen leiden.

KBC Ancora realiseerde in de eerste zes maanden van het lopend boekjaar een winst van 223,9 miljoen euro, of 2,86 euro per aandeel, ten opzichte van een verlies van 8,1 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar.

De opbrengsten bestonden hoofdzakelijk uit dividenden uit de participatie in KBC Groep (232,5 miljoen euro). De kosten bestonden hoofdzakelijk uit rentekosten op schulden (6,9 miljoen euro), operationele werkingskosten (1,3 miljoen euro) en taks op de effectenrekeningen (0,4 miljoen euro).

Op 9 december 2021 keerde KBC Ancora een interim-dividend uit van 2,30 euro per aandeel voor een totaal bedrag van 180,1 miljoen euro.

Balans per 31.12.2021

(in 000 euro) 31.12.2021 *30.06.2021 BALANSTOTAAL 3.715.036 3.664.327 Activa Vaste activa 3.599.979 3.599.979 Financieel vast actief 3.599.979 3.599.979 Vlottende activa 115.058 64.348 Passiva Eigen vermogen 3.363.575 3.319.759 Geplaatst kapitaal 2.021.871 2.021.871 Wettelijke reserve 101.659 101.659 Overige onbeschikbare reserves 1.136.257 1.136.257 Beschikbare reserves 59.588 59.588 Overgedragen resultaat 383 383 Resultaat van de periode 223.910 0 Uitkering interim-dividend -180.093 0 Schulden 351.461 344.568 Schulden > 1 jaar 243.000 243.000 Schulden < 1 jaar 100.209 100.244 Overlopende rekeningen 8.252 1.324

* De balans per 30.06.2021 is een balans na resultaatverwerking.

Op 31.12.2021 bedroeg het balanstotaal 3,7 miljard euro, 50,7 miljoen euro meer dan per einde boekjaar 2020/2021.

Het aantal aandelen dat KBC Ancora aanhoudt in KBC Groep bleef ongewijzigd op 77.516.380. De liquide middelen stegen met 50,7 miljoen euro.

Het eigen vermogen steeg met 43,8 miljoen euro, i.e. het resultaat van de eerste zes maanden van het lopende boekjaar (223,9 miljoen euro), verminderd met het in december 2021 uitgekeerde interim-dividend (180,1 miljoen euro). De schulden namen met 6,9 miljoen euro toe, hoofdzakelijk door de proratering van interestlasten m.b.t. de eerste zes maanden van het boekjaar.



Tussentijds verslag over de eerste 6 maanden van het lopende boekjaar 20 2 1 /20 2 2

Toelichting over de eerste helft van het lopende boekjaar 2021/2022

Resultaat over de eerste 6 maanden van boekjaar 2021/2022

KBC Ancora boekte in de eerste zes maanden van het lopend boekjaar een winst van 223,9 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 8,1 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige boekjaar.

Dit resultaat werd in hoofdzaak beïnvloed door volgende elementen:

een interim-dividend van 1,00 euro per KBC Groep-aandeel over boekjaar 2021 en een bijkomend dividend van 2,00 euro per KBC Groep-aandeel over boekjaar 2020 (samen 232,5 miljoen euro). In dezelfde periode van het voorgaand boekjaar keerde KBC Groep, in navolging van de aanbevelingen van de ECB, geen interim-dividend uit.

interestlasten ten belope van 6,9 miljoen euro, in lijn met dezelfde periode vorig jaar.

operationele werkingskosten, die 1,7 miljoen euro bedroegen, wat 0,5 miljoen meer is dan in dezelfde periode van het voorgaand boekjaar. De werkingskosten bestonden in hoofdzaak uit de kosten gemaakt binnen de kostendelende overeenkomst met Cera (0,9 miljoen euro). Daarnaast werden gebruikelijke kosten gemaakt in het kader van onder meer de beursnotering en het zaakvoerderschap. In de eerste helft van het boekjaar was tevens 0,4 miljoen euro taks op de effectenrekeningen verschuldigd.





Interim-dividend van 2,30 euro per KBC Ancora-aandeel op 9 december 2021

Op 9 december 2021 keerde KBC Ancora een interim-dividend uit van 2,30 euro per aandeel, voor een totaal bedrag van 180,1 miljoen euro. Het betrof een eenmalige afwijking van de gebruikelijke dividendkalender van KBC Ancora in het licht van het bijkomend dividend dat KBC Groep op 17 november 2021 uitbetaalde over boekjaar 2020.

Participatie in KBC Groep, netto-schuldpositie en intrinsieke waarde

Het aantal KBC Groep-aandelen in portefeuille bleef onveranderd in de afgelopen zes maanden (77.516.380 KBC Groep-aandelen). KBC Ancora bezit 0,99 KBC Groep-aandeel per uitstaand KBC Ancora-aandeel. De gemiddelde boekwaarde van de KBC Groep-aandelen bedraagt 46,44 euro per aandeel.

De netto-schuld van KBC Ancora bedroeg 3,02 euro per aandeel op 31 december 2021, een daling van 0,56 euro per aandeel ten opzichte van 30 juni 2021.

De intrinsieke waarde van één KBC Ancora-aandeel kwam op 31 december 2021 dus overeen met de beurskoers van 0,99 KBC Groep-aandeel minus 3,02 euro.

Op basis van de slotkoers van het KBC Groep-aandeel op 31 december 2021 (75,46 euro) bedroeg de intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel 71,68 euro en noteerde het KBC Ancora-aandeel (42,02 euro) met een discount van 41,4% ten opzichte van de intrinsieke waarde.

Onderstaande grafieken schetsen de evolutie van de beurskoersen van KBC Groep en KBC Ancora en de discount van KBC Ancora ten opzichte van haar intrinsieke waarde.

Evolutie beurskoers KBC Groep en KBC Ancora

(januari – december 2021) Evolutie discount van het KBC Ancora-aandeel ten opzichte van haar intrinsieke waarde (januari – december 2021)

Benoemingen bij statutair bestuurder Almancora Beheersmaatschappij

Fintrac BV, vertegenwoordigd door Prof. Dr. Marc De Ceuster, die sinds november 2019 onafhankelijk bestuurder is, werd op 26 november 2021 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair bestuurder van KBC Ancora. Hij volgt Herman Vandaele op, die de statutaire leeftijdsgrens bereikte.

Philippe Vanclooster werd, in opvolging van Herman Vandaele, aangesteld als nieuwe onafhankelijke bestuurder binnen de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij.

Beschrijving voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar

Bepaalde risicofactoren kunnen een impact hebben op de waarde van de activa van KBC Ancora en op de mogelijkheid om een dividend uit te keren. Ter zake wordt verwezen naar de beschrijving van de risico’s in het meest recente jaarverslag (pg. 19).

KBC Groep rapporteerde over de eerste negen maanden van 2021 een nettoresultaat van 1,95 miljard euro. Op 10 februari 2022 maakt KBC Groep haar jaarresultaat over boekjaar 2021 bekend.

De kosten van KBC Ancora zullen in de tweede jaarhelft van het lopende boekjaar (2021/2022) in hoofdzaak bestaan uit interestlasten en de gebruikelijke beperkte operationele kosten. KBC Ancora raamt de globale kosten voor boekjaar 2021/2022 op ca. 16,6 miljoen euro.

Mede in functie van de beslissingen die KBC Groep zal nemen inzake de eventuele uitkering in de eerste jaarhelft van 2022 van een slotdividend over boekjaar 2021, zal de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair bestuurder van KBC Ancora, eind mei 2022 een beslissing nemen over een eventueel in juni 2022 uit te keren tweede interim-dividend over boekjaar 2021/2022, en dit conform haar dividendpolitiek. KBC Ancora heeft volgens haar dividendpolitiek de intentie om 90% van het voor uitkering vatbare recurrente resultaat uit te keren als (interim-)dividend (i.e. na correctie voor eventuele uitzonderlijke resultaten en na verplichte aanleg van de wettelijke reserve).

KBC Ancora zal in de loop van de tweede jaarhelft van boekjaar 2021/2022 de nodige voorbereidingen treffen en beslissingen nemen in het kader van de leningen (100 miljoen euro) die in mei 2022 op eindvervaldatum komen. De op dat ogenblik opgebouwde kaspositie zal – rekening houdend met de normale dividendpolitiek – in dit kader aangewend worden. Per 31 december 2021 bedroeg de kaspositie 115,1 miljoen euro.

Verklaring van de verantwoordelijke personen

“Wij, de leden van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair bestuurder van KBC Ancora NV, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover ons bekend,

a) de verkorte financiële overzichten, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van KBC Ancora,

b) het tussentijdse jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de verkorte financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.”



Informatie over de externe controle

De commissaris beoordeelde de verkorte tussentijdse financiële informatie en bijhorende toelichting. Het commissarisverslag werd in bijlage in extenso opgenomen.

---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:

26 augustus 2022 (17.40 CEST) Jaarlijks communiqué boekjaar 2021/2022

27 september 2022 (17.40 CEST) Jaarverslag 2021/2022 beschikbaar

28 oktober 2022 Algemene Vergadering

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans

tel.: +32 (0)16 27 96 72

e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be



Bijlage : balans en resultatenrekening met vergelijkende cijfers

(in 000 euro) 31.12.2021 *30.06.2021 BALANSTOTAAL 3.715.036 3.664.327 Activa Vaste activa 3.599.979 3.599.979 Financiële vaste activa 3.599.979 3.599.979 Ondernemingen waarmee een

deelnemingsverhouding bestaat 3.599.979 3.599.979 Deelnemingen 3.599.979 3.599.979 Vlottende activa 115.058 64.348 Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 7 5 Handelsvorderingen 7 5 Liquide middelen 115.051 64.337 Overlopende rekeningen 0 6 Passiva Eigen vermogen 3.363.575 3.319.759 Inbreng 2.021.871 2.021.871 Geplaatst kapitaal 2.021.871 2.021.871 Reserves 1.297.505 1.297.505 Onbeschikbare reserves 1.237.916 1.237.916 Wettelijke reserve 101.659 101.659 Overige onbeschikbare reserves 1.136.257 1.136.257 Beschikbare reserves 59.588 59.588 Overgedragen resultaat 383 383 Winst/verlies van de periode 223.910 n.v.t. Uitkering interim-dividend -180.093 0 Schulden 351.461 344.568 Schulden > 1 jaar 243.000 243.000 Financiële schulden 243.000 243.000 Kredietinstellingen 243.000 243.000 Schulden < 1 jaar 100.209 100.244 Financiële schulden 100.000 100.000 Kredietinstellingen 100.000 100.000 Handelsschulden 142 168 Leveranciers 142 168 Overige schulden 67 76 Overlopende rekeningen 8.252 1.324

* De balans per 30.06.2021 is een balans na resultaatverwerking.



(in 000 euro) 01.07.2021-31.12.2021 01.07.2020-31.12.2020 Bedrijfsopbrengsten 27 34 Andere bedrijfsopbrengsten 27 34 Bedrijfskosten 1.733 1.231 Diensten en diverse goederen 1.332 1.230 Andere bedrijfskosten 400 1 Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) -1.705 -1.197 Financiële opbrengsten 232.549 0 Recurrente financiële opbrengsten 232.549 0 Opbrengsten uit financiële vaste activa 232.549 0 Financiële kosten 6.934 6.884 Kosten van schulden 6.934 6.884 Andere financiële kosten 0 0 Winst (verlies) voor belastingen 223.910 -8.081 Winst (verlies) na belastingen 223.910 -8.081



Verslag van de commissaris aan de raad van bestuur van KBC Ancora NV omtrent de beoordeling van de tussentijdse verkorte financiële informatie over de periode van 6 maanden afgesloten op 31 december 2021

Inleiding

Wij hebben de beoordeling uitgevoerd van het bijgevoegde halfjaarlijks financieel verslag 2021/2022 dat de verkorte balans van KBC Ancora NV per 31 december 2021, de verkorte winst -en verliesrekening, evenals de toelichting omvat (“de tussentijdse verkorte financiële informatie”). De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de tussentijdse verkorte financiële informatie in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel voor tussentijdse verkorte financiële informatie. Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij de tussentijdse verkorte financiële informatie op basis van onze beoordeling.

Reikwijdte van een beoordeling

We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig ISRE 2410, “Beoordeling van tussentijdse financiële informatie, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit”. Een beoordeling van tussentijdse verkorte financiële informatie bestaat uit het vragen van inlichtingen, hoofdzakelijk aan financiële en boekhoudkundige verantwoordelijken, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingsprocedures. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Controlestandaarden (ISA). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden geïdentificeerd. Bijgevolg brengen wij dan ook geen controle-oordeel tot uitdrukking.

Conclusie

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van mening te zijn dat de bijgevoegde tussentijdse verkorte financiële informatie over de periode van 6 maanden afgesloten op 31 december 2021 niet in alle van materieel belang zijnde opzichten opgesteld is in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel voor tussentijdse verkorte financiële informatie.

Zaventem, 28 januari 2022

KPMG Bedrijfsrevisoren

Commissaris

vertegenwoordigd door

Kenneth Vermeire

Bedrijfsrevisor

