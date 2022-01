English French

Communication du groupe Casino





Paris, le 28 janvier 2022,

Le quatrième trimestre 2021 a été marqué en France par un marché conjoncturellement en retrait, dans des proportions plus fortes qu’attendues, avec une évolution du marché de la distribution alimentaire de -3,7% au niveau national et -5,6% en Ile de France1.

Dans ce contexte, le Groupe ajuste la guidance annoncée le 4 novembre 2021 pour les enseignes de distribution en France2 (« progression de l’EBITDA pour l’année 2021 ») et attend désormais sur ce périmètre un EBITDA 2021 en léger retrait de -1,7% à environ 1 280 M€3 contre 1 304 M€ en 2020.

Le groupe Casino publiera le chiffre d’affaires du quatrième trimestre et les résultats annuels 2021 le 25 février 2022.

Information importante

Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne constitue ni une offre de rachat ni une invitation à vendre les obligations, ni une invitation à participer à cette offre de rachat dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La diffusion du présent communiqué de presse dans certains pays peut être limitée par la loi et/ou faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires applicables.

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS

Lionel BENCHIMOL – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17

lbenchimol@groupe-casino.fr

ou

+33 (0)1 53 65 24 17

IR_Casino@groupe-casino.fr









1 Source IRI, Total PGC FI







2 Périmètre France Retail hors GreenYellow, promotion immobilière et Vindémia (cédé en juin 2020), comme indiqué page 3 du communiqué de presse du 4 novembre 2021. Il s’agit du seul objectif financier confirmé dans ce précédent communiqué







3 Chiffre provisoire non audité







Pièce jointe