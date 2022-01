Lynx Air annonce les gagnants du concours « Vols gratuits pendant un an »

English French

CALGARY, Alberta, 28 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La nouvelle compagnie aérienne canadienne à très faible coût, Lynx Air (« Lynx »), est heureuse d’annoncer les heureux gagnants de son concours « Vols gratuits pendant un an ». Stephanie Burke de Narol (Manitoba) et Stephan Schuler d’Ottawa (Ontario) ont tous deux gagné le prix principal qui consiste en un vol aller-retour gratuit par mois pendant 12 mois vers n’importe quelle destination du réseau de Lynx.



Lynx tient également à féliciter les cinq gagnants des prix quotidiens, soit un vol aller-retour gratuit vers n’importe destination de la compagnie. Il s’agit de Brenda Lagler de Calgary (Alberta), de Mary Meloche de Windsor (Ontario), de Natasha Gordey de Calgary (Alberta), de Rossana De Boer de Sparwood (Colombie-Britannique) et de Tammy Enns de Calgary (Alberta).

Le concours « Vols gratuits pendant un an » a été mis sur pied pour lancer le compte à rebours de la vente de billets de la compagnie. Son site de réservation a d’ailleurs été mis en ligne la semaine dernière. Le décollage du premier vol de Lynx aura lieu le jeudi 7 avril 2022, et les Canadiens peuvent dès maintenant réserver des billets en direction de Toronto, de Vancouver, de Calgary, de Kelowna et de Winnipeg. D’autres destinations seront annoncées prochainement. De plus, des prix spéciaux de lancement (à partir de 39 $ pour un aller simple*) sont offerts sur le site Web de la compagnie.

« Lynx est ravie d’offrir des vols gratuits pendant un an à Stephanie et à Stephan afin de remplir sa mission qui est de rendre le transport aérien abordable pour toute la population canadienne. Nous félicitons également les autres gagnants. Nous sommes impatients de vous accueillir à bord de notre flotte de Boeing 737 flambant neufs », déclare Merren McArthur, PDG de Lynx Air. « Notre concours a été très populaire : nous avons reçu près de 30 000 participations à travers le pays. Nous tenons d’ailleurs à remercier tous les participants. Avec les tarifs très bas désormais affichés sur le site Web de Lynx, tout le monde est gagnant. »

Les vols de la nouvelle compagnie aérienne à très faible coût du Canada sont maintenant disponibles pour réservation au FlyLynx.com. Consultez le site Web pour connaître tous les détails du programme.

* Offre d’une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et incluent les taxes et les frais; les tarifs varient selon la destination et la date.

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx) est une compagnie aérienne ultra abordable nouvellement arrivée sur le marché canadien. Elle s’est donné pour mission de rendre le transport aérien accessible à tous grâce à ses prix bas, à sa flotte de Boeing 737 flambant neufs et à son excellent service à la clientèle. Lynx est une compagnie aérienne canadienne privée qui dispose du soutien financier et de l’expertise de l’industrie nécessaires pour transformer le paysage du transport aérien au Canada.

Instagram : @Lynx_Air

Twitter : @Lynx_Air

Facebook : Lynx Air

Personne-ressource pour les médias

Shauna MacDonald

Brookline Public Relations inc.

403 585-4570

smacdonald@brooklinepr.com