F.C. København kan bekræfte, at der er modtaget et tilbud på Jonas Wind fra VfL Wolfsburg. Der pågår i øjeblikket forhandlinger mellem parterne, og der er ikke sikkerhed for, at en aftale vil blive indgået.

PARKEN Sport & Entertainment A/S har ikke på nuværende tidspunkt yderligere kommentarer. Såfremt en endelig aftale måtte blive indgået, vil der blive udsendt selskabsmeddelelse herom.

Vedhæftet fil