VGP NV: Betreedt de Griekse Markt en Kondigt de Benoeming aan van Stratos Iliou als Country Manager VGP Griekenland

Antwerpen/België – Athene/Griekenland, 31 januari 2022, 07:00 CET – VGP, een pan-Europese aanbieder van logistiek en semi-industrieel vastgoed van hoge kwaliteit, betreedt de Griekse markt met de opening van een kantoor in Athene en benoemt Stratos Iliou tot Country Manager voor VGP Griekenland.

Stratos, die op 1 januari bij VGP is begonnen, zal verantwoordelijk zijn voor de uitbreiding van de portefeuille van de Groep in de Griekse markt. In de komende periode zal de focus liggen op het identificeren van geschikte ontwikkelingslocaties.

Stratos Iliou licht toe: "Ik ben verheugd om de uitdagende functie van Country Manager Griekenland bij VGP op me te nemen. VGP zit op een snel groeipad en ik vind het fantastisch om bij te dragen aan de verdere Europese ontwikkeling van het bedrijf. Ik ben vooral onder de indruk van de familiecultuur van het bedrijf en de flexibele en zeer effectieve organisatie. De kwaliteit van VGP's bouwnormen zal een nieuwe standaard zetten op de Griekse markt en zal een verbeterde dienstverlening bieden aan onze klanten."

Jan Van Geet, CEO van VGP, zei: "We zijn erg blij dat we onze diensten kunnen aanbieden aan klanten op de Griekse markt. Wij heten Stratos van harte welkom en hebben er alle vertrouwen in dat hij een grote aanwinst zal zijn voor een voorspoedige start van onze Griekse activiteiten en voor de gehele VGP Groep."

Stratos heeft een ruime ervaring in vastgoedontwikkeling en -beheer. Voordat hij bij VGP kwam, werkte hij een aantal jaren als hoofd vastgoedbeheer voor Lidl Hellas in de regio Thessaloniki en Attica, waar hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van het filialennetwerk, de bouw van nieuwe winkels en het beheer van het bestaande netwerk. Hij voltooide met succes meer dan 120 bouw- en overnameprojecten. Hij heeft een master in economische wetenschappen van de Universiteit voor Nationale en Internationale Economie van Sofia en een Master of Business Administration van de Leeds University Business School.

Stratos Iliou

Stratos Iliou
Country Manager VGP Griekenland



Karen Huybrechts

Karen Huybrechts
Hoofd Marketing VGP









VGP N.V. is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of gecommitteerd) van 10,94 miljoen m2. De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een Belgisch familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 350 medewerkers in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende joint ventures. Per juni 2021 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 4,48 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAW) van € 1.51 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957)

Voor meer informatie, ga naar: http://www.vgpparks.eu





