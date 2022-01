AMA : Chiffre d’affaires 2021

English French

Chiffre d’affaires 2021

Chiffre d’affaires 2021 de 6,6 M€ , + 4 %

Accélération de la capacité d’innovation et certification ISO27001 dédiée à la sécurité

Avancées RSE & attribution de stock-options





AMA CORPORATION PLC (« AMA ») (ISIN GB00BNKGZC51 – mnémonique ALAMA), pionnier des solutions de réalité assistée, éditeur et intégrateur de solutions logicielles B2B pour la smart workplace, annonce son chiffre d’affaires consolidé non audité au titre du 4ème trimestre et de l’année 2021 et fait le point sur ses récentes avancées.

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’année 2021

AMA a généré un chiffre d’affaires annuel consolidé non audité de 6,6 M€ au titre de l’exercice 2021 contre 6,4 M€ en 2020, soit une croissance annuelle à taux de change courant de 2,3 % (+4 % à taux de change constant). Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre est stable par rapport à celui du 3ème trimestre dans l’attente du déploiement à grande échelle d’XpertEye au sein des grands comptes.

Fin décembre 2021, AMA comptait 490 clients dont 160 nouveaux. Durant l’année AMA a renforcé ses positions auprès de ses clients existants, conquis de nouveaux clients et noué de nouveaux partenariats technologiques et commerciaux dont plusieurs sont en cours de finalisation. L’organisation a été étoffée et l’effectif du Groupe à fin d’année atteint 184, contre 120 à la fin de l’année précédente. Actuellement AMA adapte le rythme de ses recrutements aux avancées de sa roadmap technologique.

Accélération de la capacité d’innovation et certification ISO27001 dédiée à la sécurité

AMA est en ligne avec le plan de marche mis en œuvre au 3ème trimestre pour relever les défis technologiques liés à l’intégration et à l’interopérabilité de ses applications. 1/3 des effectifs R&D, qui totalisent 69 personnes à date, se consacrent au développement de solutions d’intégration (API). La roadmap 2022 prévoit 2 nouvelles versions logiciels majeures au 1er trimestre, puis 1 par trimestre en 2022.

L’accélération de la capacité d’innovation est complétée par la certification ISO27001 attribuée à toutes les entités du Groupe AMA1 assurant la liaison technologique avec les clients. Cette norme internationale valide la sécurité et la fiabilité du système de management de la sécurité de l'information (SMSI) et la mise en œuvre des meilleures pratiques dans ce domaine. Cette certification constitue souvent un prérequis pour l’intégration à grande échelle des solutions d’AMA chez les grands comptes ou pour les partenariats commerciaux, elle représente un réel avantage concurrentiel qui favorisera le déploiement d’XpertEye.

Avancées RSE & attribution de stock-options au profit des salariés et mandataires sociaux

Dans le cadre de la formalisation de sa politique RSE, AMA a franchi une nouvelle étape en obtenant la notation globale ESG « Avancé + » soit 65/100 sur l’échelle de note EthiFinance2, pour l’année 2020, soit un niveau de maturité ESG supérieur de 19 points par rapport à des entreprises comparables en termes d’effectifs et de secteur d’activité.

Pour compléter son engagement en matière de responsabilité sociétale le Conseil d’administration et le Président Christian Guillemot, ont acté la raison d’être d’AMA : « Faciliter la vie des professionnels en préservant la planète » à l’image de la mission de ses équipes et des émissions de CO2 évitées grâce à l’adoption de la solution XpertEye.

Afin de fidéliser et d’intéresser les salariés au développement d’AMA, la société3 met en œuvre un plan de stock-options représentant 5 % du capital d’AMA (soit 1 134 000 actions). Le prix de souscription sera de 2,03 euros4 pour les stock-options attribuées en date du 31 janvier 20225. Les stock-options ont une durée de 6 ans et seront exerçables au bout de 2 ans à compter de leur attribution sous réserve d’une condition de présence. Elles constituent un outil essentiel pour motiver et attirer des collaborateurs dans le cadre du développement d’AMA.

Objectifs préliminaires 2022

AMA anticipe un retour à une croissance soutenue à compter du 2ème semestre 2022, portée par l’aboutissement des travaux de R&D permettant le déploiement de ses solutions à l’échelle industrielle et la montée en puissance de la stratégie commerciale.

Calendrier financier 2022

Résultats annuels 2021 et chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2022 : 29 avril 2022 (avant Bourse)

trimestre 2022 : 29 avril 2022 (avant Bourse) Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2022 : 29 juillet 2022 (avant Bourse)

trimestre 2022 : 29 juillet 2022 (avant Bourse) Résultats du 1er semestre 2022 et chiffre d’affaires du 3ème trimestre : 31 octobre 2022 (avant Bourse)





Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction d’AMA Corporation PLC. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, AMA Corporation PLC, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

À propos d’AMA

Alors que la plupart des outils de travail collaboratifs trouvent rapidement leurs limites hors des bureaux, AMA permet aux experts de travailler efficacement à distance avec les professionnels de terrain, grâce à une plateforme logicielle sécurisée associée à des outils vidéo parfaitement adaptés à chaque métier.

Fort de près de sept ans d’expérience dans les solutions de téléassistance, AMA aide les acteurs de l’industrie et des services de toute taille, ainsi que les établissements médicaux, à accélérer leur transformation numérique. La plateforme de réalité assistée d’AMA, XpertEye, a été déployée dans plus de 100 pays et répond à un large éventail de cas d’usage tels que les diagnostics à distance, l’inspection, la planification et la gestion des flux de travail. Ses solutions uniques de collaboration interactive à distance permettent aux entreprises et aux institutions d’accroître leur productivité, d’optimiser les temps de résolution et de maximiser les temps de fonctionnement.

AMA est une entreprise en forte croissance, avec des bureaux en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Roumanie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Chine (y compris à Hong-Kong) et au Japon. AMA bénéficie d’une présence globale et travaille sur tous les fuseaux horaires pour établir une relation de proximité avec ses clients où qu’ils se trouvent. AMA est coté sur le marché d’Euronext Growth Paris (GB00BNKGZC51– ALAMA). Plus d’information sur www.amaxperteye.com.

Annexe : Tableau de chiffres d’affaires périodiques

Chiffres d’affaires consolidés non audités

IFRS, en K€, taux de change constant 2021 2020 Variations à taux de change constants 1er trimestre 2,2 0,5 NS 2ème trimestre 1,8 1,2 55% 1er semestre 4,0 1,7 +124% 3ème trimestre 1,3 1,5 -17% 4ème trimestre 1,3 3,1 -57% 2ème semestre 2,6 4,6 -44% Année 6,6 6,4 +4%





1 Certification ISO 27001 “Technologies de l'information - Techniques de sécurité - Systèmes de gestion de sécurité de l'information – Exigences” attribuée à AMA SA, AMA Research & Development, et AMA Operations.

2 EthiFinance est une agence d’analyse et de conseils extra-financiers qui évalue la maturité des entreprises en matière de critères ESG à partir de la méthodologie Gaïa Research et qui inclue toutes les parties prenantes de l’entreprise internes et externes, y compris les ressources humaines.

3 Décision du Conseil d’administration du 28 octobre 2021.

4 Le prix de souscription est basé sur la moyenne des 20 derniers cours de clôture des actions AMA Corp PLC précédents la date d’attribution.

5 98% des stock-options de ce plan sont attribuées en date du 31 janvier 2022.

Pièce jointe