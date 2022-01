RIBER : CHIFFRE D’AFFAIRES 2021 EN LIGNE AVEC L’OBJECTIF SUPERIEUR A 30 M€

English French





COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES 2021 EN LIGNE AVEC L’OBJECTIF SUPERIEUR A 30 M€

Chiffre d’affaires de 3 1 ,2 M€ en hausse de + 3% par rapport à 2020

Chiffre d’affaires record en services et accessoires

Carnet de commandes de 14,8 M€ en progression de + 3% à fin 2021





Bezons, le 31 Janvier 2022 – 8h00 – RIBER, leader mondial d’équipement MBE pour l’industrie des semi-conducteurs, publie son chiffre d’affaires annuel 2021.

Évolution du chiffre d’affaires

en M€ 2021 2020 Évolution 1er trimestre 3,2 5,4 -41% 2ème trimestre 6,0 6,2 -3% 3ème trimestre 6,6 5,9 +12% 4ème trimestre 15,4 12,7 +21% Total annuel 31,2 30,2 +3% en M€ 2021 2020 Évolution Systèmes 17,4 18,2 -4% Services et accessoires 13,8 12,0 +15% Total annuel 31,2 30,2 +3%

RIBER enregistre un chiffre d’affaires 2021 de 31,2 M€, en progression de 3% par rapport à l’exercice 2020. Du fait des conséquences de la crise sanitaire, les ventes de la Société ont accru fortement leur saisonnalité au profit du second semestre, notamment dans l’activité systèmes.

Le chiffre d’affaires des systèmes s’élève à 17,4 M€, en baisse de 4% en raison des refus de licences d’exportation par l’Administration française pour un montant total de 9 M€ en 2021. 8 systèmes MBE, dont 4 de production et 4 de recherche, ont été livrés, contre 10 systèmes en 2020, dont 4 de production et 6 de recherche.

Le chiffre d’affaires des services et accessoires est en croissance de 15% pour s’établir à 13,8 M€, soit 44,2 % du chiffre d’affaires total de la Société. Ce développement stratégique réussi contribue, d’une part, à renforcer la solidité des positions de RIBER auprès de ses clients de R&D et de production et, d’autre part, à soutenir la récurrence de ses revenus sur son parc installé de machines.

Le chiffre d’affaires annuel 2021 se répartit entre l’Europe (31%), l’Asie (59 %), l’Amérique du Nord (9%) et les autres pays (1%).

Évolution du carnet de commandes

au 31 décembre - en M€ 2021 2020 Évolution Systèmes 7,9 5,7 +39% Services et accessoires 6.9 8,7 -21% Total annuel 14,8 14,4 +3%



Le carnet de commandes au 31 décembre 2021 s’élève à 14,8 M€, en progression de 3% par rapport à l’année précédente. Les commandes de systèmes MBE sont en croissance de 39 % à 7,9 M€ et incluent 3 systèmes livrables en 2022. Ce carnet ne tient pas compte de 1 commande supplémentaire enregistrée début 2022 et de 3 commandes en attente de licences d’exportation. Les commandes de services et accessoires se consolident à un bon niveau après les importantes livraisons réalisées fin 2021.

Perspectives

RIBER confirme pour l’ensemble de l’exercice 2021 sa prévision d’un résultat opérationnel de 1,2 M€.

Dans un marché des semi-conducteurs porteur, la dynamique de prise de commandes laisse augurer une année 2022 en croissance pour RIBER.

Les résultats annuels 2021 seront communiqués le 13 avril 2022 avant l’ouverture de la Bourse.

A propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement MBE (épitaxie par jets moléculaires). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

Contacts

RIBER

Stéphane Berterretche

tél. : 01 39 96 65 00

invest@riber.com CALYPTUS

Cyril Combe

tél. : 01 53 65 68 68

cyril.combe@calyptus.net

Pièce jointe