English French

Nanterre (France), 31 janvier 2022

INFORMATION RELATIVE À LA SUSPENSION DU COURS DE BOURSE DE FAURECIA

A la demande de Faurecia, Euronext suspendra la cotation du titre (ISIN FR0000121147), à compter de l’ouverture du marché aujourd’hui et dans l’attente d’un communiqué, dans le cadre de la finalisation attendue des opérations liées à la réalisation de l’acquisition de Hella (projet annoncée le 14 août 2021).

Contacts



Presse



Victoria CHANIAL



EVP Group Communications



Tel: +33 (0)1 72 36 72 58



victoria.chanial@faurecia.com

Eric FOHLEN-WEILL

Corporate communications Director

Tel: +33 (0)1 72 36 72 58

eric.fohlen-weill@faurecia.com

Analystes/Investisseurs



Marc MAILLET



Head of Investor Relations



Tel: +33 (0)1 72 36 75 70



marc.maillet@faurecia.com



Matthieu FERNANDEZ



Deputy Head of Investor Relations



Tel: +33 (0)6 22 02 11 54



matthieu.fernandez@faurecia.com





À propos de Faurecia

Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Avec 266 sites industriels, 39 centres de R&D et 114 000 collaborateurs répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses quatre domaines d’activités : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility. Son offre technologique forte fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour le Cockpit du futur et la Mobilité durable. En 2020, le Groupe a réalisé 14,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext et fait partie de l’indice CAC Next20. Pour en savoir plus : www.faurecia.com

Pièce jointe