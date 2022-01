Crédit Agricole Loire Haute-Loire : Communiqué de presse - résultats 2021

Crédit Agricole Loire Haute Loire

Communiqué de presse

Exercice 2021

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire

St Etienne, publié le 31 janvier 2022

Le vendredi 28 janvier 2022, le Conseil d’administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire-Haute Loire a arrêté les comptes sociaux et consolidés à fin décembre 2021.

Des résultats robustes dans une année de reprise économique qui confirment une solidité à disposition des développements futur s du territoire et de ses acteurs

La Caisse Régionale offre le 1er réseau bancaire sur le territoire avec 144 agences, 181 Relais CA et, en moyenne, 1228 collaborateurs CDI Equivalent Temps Plein.

Les encours de collecte sont en progression de 3,8% sur un an à 15,4 Mds€. Cette croissance est assurée par une évolution équilibrée entre la collecte bilan (+4%) et la collecte hors-bilan (+3,4%).

La collecte bilan, qui finance les crédits localement, augmente de 4% avec +7,3% sur les dépôts à vue et +9,4% sur les livrets, tandis que les encours de dépôts à terme reculent de 37,1%, conséquence d’une démarche volontariste de la Caisse Régionale de réduire le coût de sa ressource.

La collecte hors-bilan s’accroit de +3,4% avec des encours assurance-vie en hausse de +3,6%.

Les parts sociales souscrites par les clients sociétaires des Caisses Locales s’élèvent à 264M€, soit +11,4% par rapport à décembre 2020.

Les encours de crédits clientèle progressent de 2,6% pour atteindre 9,6 Mds€. Ils permettent d’accompagner les projets de l’ensemble des acteurs locaux, avec +3,8% sur les crédits habitat, +1,4% sur les prêts consommation et +2,1% sur les crédits équipement.

L’évolution du nombre de contrats d’assurances de biens et de personnes souscrits par les clients de la Caisse Régionale reste dynamique en 2021 à +3%.

Les services poursuivent leur évolution avec +2% pour les offres de banque au quotidien et +3,5% pour les cartes bancaires.

Enfin, sur l’année 2021, la Caisse Régionale reste attractive avec plus de 24 500 entrées en relation.

Un résultat net qui retrouve un niveau d’avant crise sanitaire

Le Produit Net Bancaire (PNB) évolue de +1,5% sur un an à 276 M€.

Cette évolution s’explique par une Marge d’Intermédiation Globale (MIG) en progression de 6,6% sur 1 an et des commissions (clientèle et assurances) en hausse de 5,2%.

A 162,4 M€, les charges de fonctionnement augmentent de +3,7% par rapport à un exercice 2020 qui intégrait de nombreux impacts liés au contexte sanitaire. Ces charges permettent de financer le développement de l’entreprise tant sur les moyens humains (embauches et formations) que physiques (immobilier et solutions digitales). En 2021, la Caisse Régionale Loire-Haute Loire a également déployé des moyens dédiés à accompagner la relance économique de son territoire.

Le coût du risque baisse de 6,9 M€ en lien avec un environnement économique encore largement soutenu par les aides de l’Etat pour faire face à la crise COVID.

Par ailleurs, les provisions au titre de l’IFRS9 s’accroissent pour anticiper une possible augmentation du risque.

Le taux de créances dépréciées est orienté à la baisse (1,70% à fin décembre 2021 contre 1,75% à fin décembre 2020).

Le taux de couverture des créances douteuses à 59,5% intègre les règles du nouveau défaut (créances en période d’observation).

Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés (à 21,2 M€ en stabilité sur l’année), le résultat net social atteint 81,2 M€ (+11,1%).

Le résultat net consolidé part du Groupe s’établit à 95,7 M€ en intégrant 31,9 M€ de contribution du Groupe COFAM, filiale à 100% de la Caisse Régionale et qui déploie son activité dans les métiers des financements spécialisés.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 24 mars 2022 le versement d’un dividende de 3€ par CCI soit un rendement de 4,51% par rapport au cours du 31/12/2021 qui s’établissait à 66,5€.





Chiffres clés en millions d’€uros

Base individuelle



2021



Variation Encours de collecte 15 429 +3,8 % Encours de crédits clientèle 9 599 +2,6 % PNB 276 +1,5 % Charges de fonctionnement (162,4) +3,7 % Résultat brut d’exploitation 113,6 -1,4 % Résultat net social 81,2 +11,1%









Chiffres clés en millions d’€uros

Base consolidée



2021



Variation PNB 428,2 +7,7 % Charges de fonctionnement (276,6) +4,2 % Résultat brut d’exploitation 151,5 +14,7 % Résultat net consolidé – part du groupe 95,7 +37,3 %

La Caisse régionale respecte pleinement les exigences réglementaires en matière de ratio de liquidité.

Au 30 septembre 2021, le niveau de fonds propres prudentiels représente 1, 5 Mds€ et la Caisse régionale consolide son niveau de solvabilité avec un ratio de solvabilité global de 30,8% pour un minimum règlementaire de 10,5 %.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 2,5 Mds€ et représentent 17,4% du bilan dont le total s’élève au 31/12/2021 à 14,4 Mds€. Les dettes envers la clientèle représentent 31,6 % du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA, au regard des règles de refinancement interne au Groupe, s’élèvent à 47,6%.

Le Crédit agricole Loire Haute -Loire agit pour encourager la reprise et être utile au territoire.

Durant cette année 2021, la caisse régionale a agi avec fierté et engagement auprès des différents acteurs du territoire pour encourager la reprise de la vie économique, sociale et culturelle.

D’abord auprès des jeunes avec une augmentation du nombre de contrats d’apprentissage pour le passer à 100. Par ailleurs, une vingtaine d’emplois étudiants ont été créés pour permettre à des jeunes de financer leurs études et d’acquérir une expérience professionnelle.

La CR accompagne également les artisans commerçants avec un dispositif avantageux pour la création ou la rénovation d’une vitrine physique ou digitale.

Pour les ménages , la Caisse Régionale accompagne la transformation énergétique en formant les équipes aux divers dispositifs règlementaires et en organisant des conférences informatives.

La CR est également aux côtés de ceux qui traversent des difficultés. L’Espace Solidarité Passerelle n’a jamais arrêté son activité auprès des ménages (568 familles accompagnées) et va relancer des actions d’aide à la gestion budgétaire dans un format ludique. Un partenariat vient par ailleurs d’être signé avec l’association « 60 000 rebonds » dont la vocation est d’accompagner des entrepreneurs ayant perdu leur entreprise à rebondir vers un autre projet professionnel.

La Caisse Régionale est active dans la reprise des différentes manifestations (foires, salons…) pour continuer à soutenir le monde agricole . Par ailleurs, une vaste enquête auprès des jeunes agriculteurs a été réalisée fin 2021 pour recueillir les différentes visions de l’avenir de l’agriculture et se préparer au mieux pour continuer à accompagner toutes les agricultures.

Les entreprises et professionnels sont accompagnés et conseillés en proximité dans le choix d’amortissement de leurs PGE (290M€ mis en amortissement en 2021) et le financement de leurs nouveaux projets.

Enfin, la Caisse Régionale est présente auprès des associations qui ont vu leur nombre d’adhérents et bénévoles diminuer dans ces périodes de restriction. Les élus de la Caisse Régionale ont massivement participé aux forums des associations et de nombreuses actions de développement ont été financièrement aidées.

Toutes ces actions s’inscrivent pleinement dans la raison d’être du Groupe Crédit Agricole : « Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société », en particulier sur le volet sociétal qui vient d’être communiqué en décembre 2021. Son objectif est d’accompagner les transitions dans trois domaines majeurs : Agir pour le climat et la transition vers une économie bas carbone, Renforcer la cohésion et l’inclusion sociale et Réussir les transitions agri / agro.

La transformation de la Caisse Régionale au service de ses clients et de son territoire se poursuit dans un rythme soutenu avec des investissements humains (vastes programmes de formation), technologiques (chaque conseiller est désormais équipé d’un poste de travail mobile) et immobiliers :

Livraison de la dernière agence du programme pluriannuel de rénovation de l’ensemble des agences du territoire (investissement total de 45,7M€).

Emménagement dans les sites rénovés au Puy en Velay et à Saint Etienne (investissement de 63,3M€). Ces chantiers de rénovation ont été menés avec l’intervention à 90% d’entreprises du territoire.

Tous ces investissements permettront à la Caisse Régionale de relever les défis des départements de la Loire et de la Haute Loire et de continuer à accompagner les projets des ligériens et alti-ligériens.

