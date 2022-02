CNH Industrial Annuncia il Calendario degli Eventi Societari per il 2022

English Italian

Londra, 31 gennaio 2022



CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi il calendario degli eventi societari come segue:

Data Divulgazione risultati finanziari 8 febbraio 2022 risultati consolidati del quarto trimestre e dell’esercizio 2021 3 maggio 2022 risultati consolidati del primo trimestre 2022 29 luglio 2022 risultati consolidati del secondo trimestre 2022 e primo semestre 2022 8 novembre 2022 risultati consolidati del terzo trimestre 2022

In occasione della divulgazione dei risultati trimestrali sono previste conference call con analisti finanziari. Il live webcast in modalità listen-only delle conference call e le relative presentazioni saranno accessibili dal sito internet della Società (www.cnhindustrial.com).

L’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio di esercizio 2021 è programmata per il 13 aprile 20221.

Il calendario degli eventi societari del 2022 è disponibile sul sito internet della Società (www.cnhindustrial.com).

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi con l’obiettivo di far progredire in modo sostenibile il prezioso lavoro degli operatori dell'agricoltura e delle costruzioni. L’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&D e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi cinque brand principali: Case IH, New Holland Agriculture e STEYR, che forniscono applicazioni per il settore agricolo a 360°, dai macchinari alle attrezzature, fino alle tecnologie digitali per migliorarli; e CASE e New Holland Construction Equipment, che offrono una linea completa di soluzioni per migliorare la produttività del settore delle costruzioni. Forte di oltre due secoli di storia, CNH Industrial è da sempre all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 35.000 dipendenti di CNH Industrial lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.

Per maggiori informazioni e per consultare gli ultimi report finanziari e sulla sostenibilità, visita: cnhindustrial.com



Per le ultime notizie da CNH Industrial e dai suoi brand, vai sul sito: media.cnhindustrial.com

Contatti:



Media Relations

Email: mediarelations@cnhind.com

Investor Relations

Email: investor.relations@cnhind.com

1 Al solo fine di ottemperare a quanto richiesto dalle Istruzioni ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana SpA, la Società informa che, qualora l’Assemblea degli Azionisti deliberasse un dividendo relativo all’esercizio 2021, la relativa data di stacco avverrebbe nel mese di aprile 2022. La presente informativa è resa al solo fine di ottemperare agli obblighi normativi e non può essere interpretata come un’anticipazione in merito all’eventuale distribuzione di dividendi nel 2022 o negli anni successivi.

Allegato