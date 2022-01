HIGHCO : Transactions sur Actions propres du 24/01/22 au 28/01/22

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 24 au 28 janvier 2022

Paris, le 31 janvier 2022

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 24/01/2022 FR 0000054231 1 000 5,74 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 25/01/2022 FR 0000054231 1 000 5,50 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 26/01/2022 FR 0000054231 1 000 5,55 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 27/01/2022 FR 0000054231 1 000 5,53 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 28/01/2022 FR 0000054231 1 000 5,49 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-24

08:02:06 FR 0000054231 5,78 EUR 34 XPAR jAj6AhW0cQ000Vl0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-24

08:02:06 FR 0000054231 5,78 EUR 400 XPAR jAj6AhW0cQ000Vu0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-24

08:02:54 FR 0000054231 5,78 EUR 66 XPAR jAj6AhW0dB000XG0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-24

08:09:08 FR 0000054231 5,7 EUR 250 XPAR jAj6AhW0jD000jP0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-24

08:11:08 FR 0000054231 5,68 EUR 250 XPAR jAj6AhW0l8000no0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-25

08:11:52 FR 0000054231 5,54 EUR 200 XPAR jAj6AhWNFQ000Sl0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-25

08:30:53 FR 0000054231 5,5 EUR 300 XPAR jAj6AhWNXp000kz0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-25

10:28:46 FR 0000054231 5,5 EUR 250 XPAR jAj6AhWPNu002YX0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-25

13:37:30 FR 0000054231 5,46 EUR 250 XPAR jAj6AhWSKV006yJ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-26

08:40:10 FR 0000054231 5,5 EUR 136 XPAR jAj6AhWkAM000NT0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-26

08:57:09 FR 0000054231 5,5 EUR 1 XPAR jAj6AhWkQk000fa0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-26

09:33:42 FR 0000054231 5,56 EUR 250 XPAR jAj6AhWl0A003730 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-26

10:25:27 FR 0000054231 5,5 EUR 101 XPAR jAj6AhWloE003rs0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-26

10:25:27 FR 0000054231 5,5 EUR 12 XPAR jAj6AhWloE003s10 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-26

11:40:12 FR 0000054231 5,5 EUR 34 XPAR jAj6AhWmya005La0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-26

13:01:31 FR 0000054231 5,5 EUR 71 XPAR jAj6AhWoFF006KL0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-26

13:07:26 FR 0000054231 5,5 EUR 10 XPAR jAj6AhWoL0006QA0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-26

13:09:53 FR 0000054231 5,5 EUR 39 XPAR jAj6AhWoNL006Uk0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-26

15:38:59 FR 0000054231 5,58 EUR 41 XPAR jAj6AhWqhf00AzW0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-26

15:53:43 FR 0000054231 5,6 EUR 55 XPAR jAj6AhWqvv00Ben0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-26

15:53:52 FR 0000054231 5,6 EUR 250 XPAR jAj6AhWqw400BfE0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-27

08:23:52 FR 0000054231 5,56 EUR 250 XPAR jAj6AhX6O8000lg0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-27

08:23:53 FR 0000054231 5,5 EUR 36 XPAR jAj6AhX6O8000lp0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-27

09:02:12 FR 0000054231 5,54 EUR 200 XPAR jAj6AhX6zE001Mv0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-27

09:02:12 FR 0000054231 5,5 EUR 39 XPAR jAj6AhX6zE001N40 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-27

09:54:58 FR 0000054231 5,5 EUR 1 XPAR jAj6AhX7oI003DD0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-27

13:59:18 FR 0000054231 5,5 EUR 148 XPAR jAj6AhXBch009HJ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-27

14:12:09 FR 0000054231 5,5 EUR 50 XPAR jAj6AhXBp9009ZY0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-27

14:12:09 FR 0000054231 5,5 EUR 31 XPAR jAj6AhXBp9009Zh0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-27

14:58:46 FR 0000054231 5,56 EUR 195 XPAR jAj6AhXCYI00CmM0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-27

15:04:05 FR 0000054231 5,5 EUR 50 XPAR jAj6AhXCdQ00Cth0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-28

09:06:55 FR 0000054231 5,5 EUR 200 XPAR jAj6AhXTXL000sk0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-28

09:07:03 FR 0000054231 5,5 EUR 200 XPAR jAj6AhXTXT000st0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-28

09:27:54 FR 0000054231 5,48 EUR 200 XPAR jAj6AhXTre001400 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-28

13:47:26 FR 0000054231 5,48 EUR 74 XPAR jAj6AhXXuo0050M0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-28

14:34:55 FR 0000054231 5,5 EUR 5 XPAR jAj6AhXYel005V80 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-28

14:34:55 FR 0000054231 5,5 EUR 33 XPAR jAj6AhXYel005VH0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-28

14:34:55 FR 0000054231 5,5 EUR 88 XPAR jAj6AhXYel005VQ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-28

14:35:27 FR 0000054231 5,5 EUR 12 XPAR jAj6AhXYfH005ZV0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-28

14:35:27 FR 0000054231 5,5 EUR 42 XPAR jAj6AhXYfH005Ze0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-01-28

14:57:15 FR 0000054231 5,5 EUR 146 XPAR jAj6AhXZ0K0068m0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs et est classée « Platinum » par EcoVadis, faisant partie du top 1% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16

comfi@highco.com c.lerat@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

