København Ø, Jan. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Udbytte for regnskabsåret 2021

Bestyrelsen har vedtaget at omgøre beslutning om udbetaling af aconto-udlodning og foretage udbetaling af udbytte for regnskabsåret 2021 i forbindelse med den ordinære generalforsamling den 26. april 2022.

Baggrunden for beslutningen skal ses i lyset af de faldende aktiemarkeder, som har åbnet en række interessante investeringsmuligheder, som kræver likviditet for at kunne udbytte.

Med venlig hilsen

BI Management A/S



Direktør

Martin Fjordlund Smidt