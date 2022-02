Agillic styrker fokuset på det norske markedet

Pressemelding, København, 31. januar 2022

Den danske programvareleverandøren for omnikanal markedsføring, Agillic, etablerer seg i Norge. Selskapet leverer allerede datadrevet innsikt til flere norske selskaper, for å skape, automatisere og sende personlig kommunikasjon. Med Amedia, Varner Gruppen og Egmont Norge på kundelisten, søker Agillic nå større innpass i det norske markedet.

CEO i Agillic, Emre Gürsoy, kommenterer:

«Norge er blant Agillics prioriterte internasjonale markeder. Et spennende og strategisk land med høy digital modenhet. Vi ser frem til å hjelpe flere norske bedrifter med å etablere varige, meningsfulle og lønnsomme relasjoner med sine kunder. Vår lokale tilstedeværelse i Norge vil føre oss nærmere våre kunder og samarbeidspartnere, og gi oss bedre fotfeste i det norske markedet.»

Med dette målet i tankene, ønsker Agillic Sturla Lang velkommen som dedikert salgsdirektør for det norske markedet. Lang kommer fra Siteimprove Norge, og bringer med seg mange års erfaring med å skape inntekter og optimalisere B2B-kundereiser. Lang kommer til å fokusere på direkte vekst, samt å styrke vårt partnerøkosystem. I Norge er Agillic allerede et kjent navn for mange, gjennom samarbeidet med Bas Kommunikasjon, Agillics største partner i Norge

COO i Bas Kommunikasjon, Are Solberg, legger til;

– Flere av våre største kunder innen detaljhandel, media og bredbåndskommunikasjon i Norge bruker Agillic med støtte fra oss i Bas. Som Agillics gullpartner i Norge forplikter vi oss til å levere mest mulig verdi fra Agillic-løsningen, og skape magiske kundeopplevelser. Vi er veldig glade for at Agillic nå styrker sin tilstedeværelse i Norge.»

For mer informasjon, vennligst kontakt

Emre Gürsoy, CEO, Agillic A/S

+45 3078 4200

emre.gursoy@agillic.com

Om Agillic A/S

Agillic er et dansk programvareselskap som gjør det mulig for markedsførere å maksimere bruken av data, og oversette den til relevant og personlig kommunikasjon som etablerer sterke relasjoner mellom mennesker og merkevarer. Vår Omnichannel Marketing Automation Platform bruker AI for å øke verdien av kundekommunikasjon. Ved å kombinere datadrevet kundeinnsikt med evnen til å utføre personlig kommunikasjon, gir vi våre kunder et forsprang i kampen om å vinne markeder og kunder.

Foruten selskapets hovedkontor i København, har Agillic salgskontorer i London (Storbritannia) og Stockholm (Sverige), og nå i Norge, samt en utviklingsenhet i Kiev (Ukraina). For mer informasjon, vennligst besøk www.agillic.com

Agillic A/S Nasdaq First North Growth Market København: AGILC

Masnedøgade 22 - København – Danmark

