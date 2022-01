BrainBox AI gibt globale Vertriebsvereinbarung mit ABB bekannt

MONTREAL, Jan. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrainBox AI, ein Pionier in der prädiktiven und selbstadaptiven Gebäudetechnik, freut sich, seine globale Vertriebsvereinbarung mit ABB bekanntzugeben. ABB wird die Technologiedienste von BrainBox AI mit einer Co-Branding-Kundenbenutzeroberfläche (UI) anbieten.



Dieser Schritt bestätigt die nächste Phase der Schlüsselbeziehung nach der Finanzierungsankündigung der Serie A vom 28. Oktober 2021, an der ABB als Hauptinvestor beteiligt war.

Diese Vereinbarung zeigt die klare Anerkennung der bedeutenden Möglichkeiten, die die KI-Technologie von BrainBox bietet, und die Übereinstimmung mit den Zielen von ABB, Gebäude intelligenter und sicherer zu machen sowie gleichzeitig die Energieeffizienz zu verbessern und die CO2-Emissionen zu reduzieren.

Die Fortsetzung dieses strategischen Engagements ermöglicht es der ABB-Geschäftseinheit Building and Home Automation Systems, ihr bestehendes Portfolio an digitalen Angeboten mit der Lösung von BrainBox AI zu ergänzen. Mit der Technologie von BrainBox AI als treibende Kraft können Gebäude von einer bis zu 20-40 % geringeren CO2-Bilanz sowie einer Reduzierung der Energiekosten für Heizung, Lüftung und Klimatechnik (HLK) um bis zu 25 % profitieren. Darüber hinaus erhöht die Deep-Learning-Software von BrainBox AI den Komfort der Bewohner und verlängert die Lebensdauer von HLK-Anlagen ohne Vorabinvestitionen.

„Alle Führungskräfte benötigen aktuelle Informationen in Echtzeit, um intelligente Entscheidungen treffen zu können. Das Gebäudemanagement ist da nicht anders“, erklärt Thorsten Müller, Head of Global Product Group Building and Home Automation Solutions, ABB Smart Buildings. „Betriebsdaten helfen Unternehmen dabei, verbesserungswürdige Bereiche aufzuzeigen, Abläufe zu optimieren, Effizienzen zu finden und Kosteneinsparungen voranzutreiben. Datenintelligenz hilft dabei, Gebäude zu schaffen, die lernen, indem sie die riesigen Datenmengen verarbeiten, die integrierte Gebäudesysteme erzeugen. KI-Algorithmen in intelligenten Gebäuden können autonome Entscheidungen in Bezug auf HLK-Systeme und Beleuchtung treffen, die dem Eigentümer, den Mitarbeitern und der Umwelt zugute kommen.“

BrainBox AI bietet künstliche Intelligenz (KI) zur Bekämpfung des Klimawandels, indem gewerbliche Gebäude intelligenter und effizienter werden. Das Flaggschiff-Produkt des Unternehmens ist derzeit auf über 9,2 Millionen Quadratmetern in Immobilien in 18 Ländern installiert. Durch die nahtlose Kommunikation mit Gebäudemanagementsystemen (GMS) optimiert die Technologie HLK-Systeme in Echtzeit, wodurch die vorhandene Infrastruktur vorausschauend und selbstanpassend arbeiten kann und gleichzeitig den Energieverbrauch und die Emissionen erheblich reduziert.

„Diese Ankündigung ist ein natürlicher Schritt nach vorn in unserer Beziehung zu ABB und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Automatisierung und KI auf den Markt zu bringen. Diese Vertriebsvereinbarung ebnet den Weg für eine engere Zusammenarbeit, einschließlich Integration und gemeinsamer Produktentwicklung“, so Frank Sullivan, Chief Commercial Officer, BrainBox AI.

AHR Expo 2022; 31. Januar – 2. Februar

Vertreter von BrainBox AI und ABB sind derzeit auf der AHR Expo in Las Vegas, Nevada (USA), vor Ort. Konferenzteilnehmer mit Fragen zu dieser Pressemitteilung werden ermutigt, den Stand von BrainBox AI, C1788, oder den Stand von ABB Building Solutions, C1559, im Las Vegas Convention Center zu besuchen.

Über BrainBox AI

BrainBox AI wurde 2017 mit dem Ziel entwickelt, die Gebäudeautomation durch künstliche Intelligenz neu zu definieren, um an der Spitze einer Green-Building-Revolution zu stehen. BrainBox AI hat seinen Hauptsitz in Montreal (Kanada), einem globalen KI-Zentrum, und beschäftigt über 100 Mitarbeiter. Das Unternehmen unterstützt Immobilienkunden in zahlreichen Sektoren, darunter Bürogebäude, Flughäfen, Hotels, Mehrfamilienhäuser, Langzeitpflegeeinrichtungen, Lebensmittelgeschäfte und Einzelhandel.

BrainBox AI arbeitet mit Forschungspartnern zusammen, darunter das National Renewable Energy Laboratory (NREL) des US-Energieministeriums, das Institute for Data Valorization (IVADO) sowie Bildungseinrichtungen wie die École de technologie supérieure (ETS) in Montreal und die McGill University.

Über ABB

(ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein führendes globales Technologieunternehmen, das die Transformation von Gesellschaft und Industrie vorantreibt, um eine produktivere, nachhaltigere Zukunft zu erreichen. Durch die Verbindung von Software mit seinem Elektrifizierungs-, Robotik-, Automatisierungs- und Bewegungsportfolio verschiebt ABB die Grenzen der Technologie, um die Leistung auf ein neues Niveau zu heben – mit einer mehr als 130-jährigen Geschichte der Exzellenz. Der Erfolg von ABB wird von rund 105.000 talentierten Mitarbeitern in über 100 Ländern vorangetrieben. www.abb.com.

