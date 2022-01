CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE - RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2021

Lille, le 31 janvier 2022

Résultats financiers au 31 décembre 2021

du Crédit Agricole Mutuel Nord de France

Bonne tenue de l’activité, des résultats en progression et normalisés

Décembre 2021 Décembre 2020 Variation

Activité : Encours de collecte globale 34 390 M€ 32 651 M€ +5,3% Encours de crédits 28 066 M€ 26 539 M€ +5,8%

Résultats sociaux* :

Produit Net Bancaire 597 M€ 590,6 M€ +1,1% Résultat Brut d’Exploitation 230 M€ 232,5 M€ -1,1% Résultat Net 135,4 M€ 110,6 M€ +22,4%

Résultats consolidés IFRS :

Produit Net Bancaire 653,6 M€ 597,4 M€ +9,4% Résultat Brut d’Exploitation 244,8 M€ 201,4 M€ +21,5% Résultat Net Part du Groupe 160,2 M€ 101,1 M€ +58,5%

Structure financière : Bilan consolidé 37 072 M€ 34 649 M€ +7% Ratio CET1 Bâle 3** 26,93% 26,4% +0,53 pts Ratio de liquidité LCR 1 mois*** 181,6% 146,69% +34,91 pts Ratio Crédit Collecte 135,1% 132,4% +2,7 pts

Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 31 janvier 2022, les comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole Nord de France au 31 décembre 2021.

Activité commerciale

En 2021, l’activité commerciale affiche une dynamique soutenue. Les réalisations de nouveaux crédits atteignent un record historique de 5,4 Mrds€, soit +7,1% sur un an, dont 3,2 Mrds€ de crédits habitat (+2,5% sur un an) et 1,7 Mrds de crédits équipement (+15%). 474 M€ de Prêts Garantis par l’Etat (PGE) ont été transformés en crédits moyen terme. En conséquence, les encours de crédits (y compris PGE) s’établissent à 28,06 Mrds€, en hausse de 5,8% sur un an.

L’épargne des clients, à 34,4 Mrds€, progresse de 5,3% sur un an, principalement sur les comptes à vue et les livrets.

La croissance sur l’année de 3.4% du nombre de contrats d’assurance de biens et de personnes s’est également poursuivie.

En 2021, plus de 53 000 nouveaux clients et 20 000 nouveaux sociétaires ont rejoint la Caisse régionale qui compte à présent près de 475 000 sociétaires soit 43 % de sa clientèle.

Résultat social

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale s’établit à 597 M€, en progression de 1,1% sur un an. La baisse du coût du refinancement, favorisée par les mesures de la Banque Centrale Européenne (BCE) compense la baisse des intérêts des crédits et la baisse des dividendes de SAS Rue de la Boétie (35,7 M€ en 2021 contre une distribution exceptionnelle de 45,7 M€ en 2020).

Les charges de fonctionnement, à -367 M€, sont en hausse de 2,5%, en lien avec nos investissements notamment dans la transformation de notre réseau commercial. Le coefficient d’exploitation est à 61.5%.

Le coût global du risque, y compris FRBG*, s’établit à -42,1 M€. Il est majoritairement constitué de provisions sur encours sains en application d’une politique constante de sécurisation des comptes de la Caisse régionale et en anticipation d’une potentielle dégradation du portefeuille de crédits dans le cadre d’un retour à une certaine normalisation de l’activité et des facteurs de risque qui en résulteraient.

Après prise en compte du résultat net sur actifs immobilisés (-2,2 M€) et des impôts sur les sociétés (-50,4 M€), le résultat net social (y compris résultat des titrisations de crédits habitat) ressort à 135,4 M€ contre 110,6 M€ en décembre 2020 et 134M€ en 2019.

Résultat consolidé

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 160,2 M€ contre 101,1 M€ en décembre 2020 et 141.6 M€ en 2019. Cette augmentation est portée principalement par la contribution du pôle Bancassurance sous l’effet de l’amélioration du résultat social de la Caisse régionale mais aussi du dividende la SAS Rue La Boétie maintenu en résultat cette année.

La contribution des pôles métiers au résultat net consolidé hors retraitements IFRS (0,9 M€) s’établit comme suit :

Pôle Bancassurance : 143,8 M€ contre 89,5 M€ au 31 décembre 2020,

: 143,8 M€ contre 89,5 M€ au 31 décembre 2020, Pôle Capital Investissement : 11,3 M€ contre 5,8 M€ au 31 décembre 2020,

: 11,3 M€ contre 5,8 M€ au 31 décembre 2020, Pôle Presse : 1,3 M€ contre 1,9 M€ au 31 décembre 2020,

: 1,3 M€ contre 1,9 M€ au 31 décembre 2020, Pôle Foncière : 2,1 M€ contre 6,8 M€ au 31 décembre 2020,

: 2,1 M€ contre 6,8 M€ au 31 décembre 2020, Pôle Immobilier : 1,6 M€ contre -2,9 M€ au 31 décembre 2020 (dont -1,7 M€ lié à Nacarat, sorti au 31 décembre 2020 du périmètre de consolidation),

: 1,6 M€ contre -2,9 M€ au 31 décembre 2020 (dont -1,7 M€ lié à Nacarat, sorti au 31 décembre 2020 du périmètre de consolidation), Pôle Innovation : -0,8 M€ en lien avec l’entrée du Village By CA Nord de France dans le périmètre de consolidation.

CCI Nord de France

Le certificat coopératif d’investissement a clôturé à 20,4 € au 31 décembre 2021, en baisse de 4,4% sur un an.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale de la Caisse régionale le versement d’un dividende de 1,05 euro par titre, offrant ainsi un rendement de 5,1% par rapport au dernier cours de l’année.

Perspectives

L’incertitude règne autour du prolongement de la pandémie et de son issue ; la reprise économique se confirme et l’inflation fait son retour. Dans ce contexte, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France s’adapte continuellement et s’engage pour accompagner tous ses clients du Nord et du Pas de Calais dans leurs projets.

En 2022, l’ambition de la Caisse régionale s’affirme : incarner et amplifier le projet sociétal du Groupe Crédit Agricole dans le Nord et le Pas-de-Calais en accompagnant la transition écologique, en agissant pour l’inclusion sociale et bancaire de tous, et en soutenant la transition de l’agriculture et de l’agro-alimentaire.

Le Crédit Agricole Mutuel Nord de France demeure ainsi fidèle à sa raison d’être : « Agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société ».

*FRBG : Fonds pour risques bancaires généraux

